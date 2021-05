La participante de Masterchef, Andrea Rincón, fue invitada al programa Podemos Hablar y reveló uno de sus momentos más difíciles cuando vivió en situación de calle.

La actriz relató que vivió a la deriva cuando su padre se cansó y la echó de su casa.

"En un momento me fueron de mi casa. Me quedé literalmente en la calle", empezó relatando la participante de Masterchef Argentina, que confesó que dormía en el banco de una plaza. "Me bañaba en la estación de servicio de enfrente e iba a la escuela", confesó.

Fuente: El Sol