¡Bienvenidos a la arena de lucha, kombatientes! La función está por empezar en la pantalla gigante en alta definición para vivir una nueva y renovada aventura cinematográfica. Es el estreno más esperado por los fans de una las sagas más exitosas de videojuegos hasta el momento y que, ha trascendido los viejos arcades hasta convertirse en una franquicia de culto en todo el mundo. Mortal Kombat tendrá un estreno global en múltiples idiomas y en San Juan, la fecha y la hora de la primera función está marcada: jueves 15 de abril a las 16 en Play Cinema. Por si fuera poco, habrá un evento especial para los espectadores en el que podrán medir sus habilidades con el joystick previo a la segunda función de las 17 (ver recuadro).



MK trae consigo muchas expectativas por parte de comunidades de seguidores (tanto jóvenes como adultos de más de 30 años de edad) tras ver los avances (tráilers) que circulan en Internet desde principios de este año. Esta remake inspirada directamente de la última versión del juego Mortal Kombat 11 Ultimate tiene como intención traer una historia fresca y atractiva para dejar contento a un público masivo que esperó mucho tiempo por ver en acción real una obra cinematográfica a la altura de la saga. Pasaron unos 27 años de aquel primer film de 1995 -con un Crhistoper Lambert de pelo blanco y emitiendo rayos eléctricos de sus ojos como Rayden- que tuvo un impacto positivo pero efímero en su momento y con una secuela (Aniquilización o Anihilation de 1997) que cayó en el olvido absoluto, enterrado en ese enorme pozo de adaptaciones de juegos a películas de muy mala calidad, por cierto, en la década del noventa, fueron abundantes.

Mortal Kombat (1995). Un elenco carismático encabezado por Christoper Lambert como Rayden. Para los fans, la película cumplió con representar lo mejor posible a la esencia de la saga.

Esta vez New Line Cinema apostó al director australiano Simon McQuoid para llevar adelante la película y cuenta con un heterogéneo elenco protagónico. Lewis Tan en el papel de Cole Young; Jessica McNamee como Sonya Blade, Josh Lawson es Kano, Tadanobu Asano como Lord Raiden, Mehcad Brooks como Jax Bridges, Ludi Lin, como Liu Kang, Chin Han es Shang Tsung, Joe Taslim como SubZero e Hiroyuki Sanada como Scorpion. El móvil argumental comienza con Cole Young, un luchador de artes marciales mixtas que, acostumbrado a recibir palizas a cambio de dinero, ignora totalmente su destino como protector de La Tierra. Shang Tsung, el oscuro hechicero del Mundo Exterior envió a su mejor guerrero, el criomante Sub Zero a matarlo. En esta persecución, Cole descubre que está envuelto en una guerra cósmica que escapa a su comprensión pero que deberá luchar a muerte para salvar al planeta de una invasión inminente.



El juego original de 1992, creado por Ed Boom y John Tobias, no lejos de polémicas y críticas por el contenido violento y sangriento (en especial por las fatalitys) marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos y no sólo eso, se convirtió en un producto cultural icónico del entretenimiento popular contemporáneo en todo el mundo.

Mortal Kombat Aniquilación (1997). La secuela protagonizada por Brian Thompson como Shao Kahn, fue un fracaso en taquilla y crítica que la consideró como una de las peores adaptaciones de videojuegos al cine.

¡Kombatientes a luchar!



El estreno de Mortal Kombat en Play Cinema traerá consigo una invitación exclusiva para los fans. A través de LAG Esports, con la compra de la entrada para la película, habrá un pase para jugar kombates (modo uno contra uno) a Mortal Kombat 11 en PlayStation 4 con todos los personajes desbloqueados. El evento comenzará a las 16.30 y durará hasta las 20.30 y se deberán cumplir con el protocolo Covid: usar barbijo, respetar el distanciamiento y acatar las indicaciones de los asistentes para jugar. Los jugadores tendrán a disposición 22 consolas para usar, con turnos por orden de llegada, antes y después de cada proyección. Los horarios son: 16:00 - 17.00 - 18.00 - 19.00 - 20.10 - 20.40 - 21.10 y 22.20 para 2D castellano. Y 23.20 para 2D Subtitulado viernes y sábados. Entradas: $370.