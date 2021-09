Esta semana entró a la cancha de las plataformas de video a demanda un nuevo jugador: Star Plus. La gigante factoría Disney compró los contenidos y programas de Fox y con ellos armó este servicio disponible para Argentina y Latinoamérica, buscando público de jóvenes y adultos que no encajaban en su nave insignia, Disney Plus, más pensado para los niños y familias, lanzado el año pasado. Con la llegada de Star, la constelación de servicios existentes se expande y la torta de las audiencias se va repartiendo cada vez más (y relegando cada vez más a la televisión tradicional, cable, abierta y satelital). Sin embargo, en San Juan la preferencia parece estar clara y sólida: el surgimiento de nuevas propuestas no le ha hecho mella a Netflix, que sigue liderando con amplísima ventaja. Al menos eso es lo que se desprende de un sondeo realizado a través de la web de DIARIO DE CUYO, sobre las preferencia en cuanto a las plataformas que operan en el mercado. De 11.400 usuarios que respondieron a la consigna, el 76% eligió a Netflix. Es decir, en promedio, 8 de cada 10 se inclinan por la N a la hora de ver series, películas y otros contenidos audiovisuales. En segundo lugar, muy lejos, quedo Disney Plus con el 6%; y pegadito Amazon Prime con el 5% y HBO Max con el 4%. El resto se repartió por otras plataformas, algunas gratuitas y otros con suscripción paga, como Star Plus, Cine.ar y Pluto TV (las tres con el 2%); y Mubi, Apple TV y Paramount Plus (todas con el 1%).



¿A qué se debe el liderazgo de Netflix sobre el resto? Desde 2011, cuando se hizo accesible en la región, fue quien marcó en gran medida el rumbo de la industria audiovisual. Si bien el pionero en el concepto fue Youtube, en 2005 -puesto que también cuenta con series y películas- esta plataforma se fue orientando a otro tipos de usuarios, que a su vez son generadores de contenidos -con videos cortos y populares- y muchas veces funciona más como una red social, con otro tipo de integración de usos en múltiples dispositivos y propósitos en Internet. Netflix, en cambio, se ha posicionado como la opción casi por defecto en los hogares (hasta viene incorporado como aplicación en los nuevos Smart TV) gracias a que cuenta con un algoritmo muy preciso, que registra los gustos y preferencias de sus usuarios. Además cuenta con fuerte alcance publicitario y tiene un diseño e interfaz amigables para cualquier edad, gusto y sector social. Su crecimiento fue tal que hasta hace sombra al circuito de salas de cine, dando contenidos exclusivos que no llegan a la gran pantalla. No obstante, el modelo fue imitado rápidamente por otras compañías y a pesar de que la N fue perdiendo licencias -ya que las grandes productoras buscan diferenciarse por contenido, franquicia y público objetivo- Netflix continúa siendo el rey. Esto no quita revisar la calidad de los productos, aunque eso ya es otra historia; porque determinar cuál de todas es la mejor, entra en el terreno de las preferencias de cada usuario.



En paralelo, la industria audiovisual nacional también va haciendo camino con dos servicios abiertos y gratuitos, Cine.ar y Cont.ar, que condensan gran parte de series, ciclos, documentales y películas argentinas, desde las clásicas a las comerciales, por autor e independientes. Y suman otros catálogos muy diferentes por fuera de Hollywood, como cine europeo, latinoamericano y asiático.



Con la irrupción de todas estas plataformas VOD (Video On Demand), la televisión y el cine perdieron considerable terreno. El consumo de los espectadores fue volviéndose más personalizado que antes y los nuevos contenidos van en función de esa segmentación de preferencias. Un dato no menor es que con la pandemia, este escenario se fue afianzando; y el panorama a corto plazo continúa en la misma dirección: el mapa de las plataformas, que hoy parece abrumador, se va ordenando en una marcada diferenciación de características y propuestas.



La hora de elegir: ¿Quién es quién?



Netflix: condensa gran parte de las series y películas más populares del momento, como La casa de Papel, Gambito de Dama, El reino y La corona. Además un amplio repertorio de obras originales de distintos países, incluso argentinas. Tarifas con impuestos incluidos: Plan básico (un solo dispositivo, SD): $457,56; plan estándar (dos dispositivos y HD) $752.76, premium (cuatro dispositivos, 4K y HDR) $1.097,16.



Star Plus: Presenta como novedad las transmisiones deportivas de ESPN (Fórmula 1, Liga de Campeones de Europa, ATP de tenis, NBA, entre otras). Además, Los Simpson, todas las películas y series de FOX como This is Us, Modern Family y The Walking Dead, junto a otros estrenos exclusivos. Tarifas con impuestos incluidos: abono mensual $880; combo Star Plus y Disney Plus $995.



HBO Max: tiene Warner Media y Warner Bros Pictures con series exitosas como Los Soprano, Friends, Six Feet Under o franquicias como El señor de los anillos, Harry Potter y la filmografía de DC Comics, Cartoon Network y de directores como John Ford, Orson Welles, Steven Spielberg, Stanley Kubrick o Martin Scorsese. Tarifas con impuestos incluidos: Plan móvil: $359; plan estándar: $529. Promoción de bonificación de 33% si se contrata por tres, seis o doce meses.



Amazon Prime: tiene exitosas series como Invencible, The Boys, Modern Love o La maravillosa señora Maisel. Además, suma The Office, Mad Men y Dexter y un gran catálago de animé. Hay un equilibrio entre estrenos originales y clásicas películas de los 80 y 90 y varias taquilleras recientes. Tarifa con impuestos incluidos: abono mensual $523.



Disney Plus: se lleva mucho público fan de las sagas de Marvel, Star Wars, Pixar con todas las películas, series, spin off y cortometrajes. Hay otro apartado de documentales de Nat Geo, más sus clásicas producciones originales y comedias musicales. Tarifa con impuestos incluidos: abono mensual $385.



Mubi: enfocado en el cine de autor. Posee una videoteca curada con renovación mensual. Los estrenos son constantes y apuntan a una apertura geográfica y diversa del cine de autor. También hay cine nacional y selecciones de festivales. Tarifas con impuestos incluidos: abono mensual para estudiantes $229; abono mensual general: $399.



Paramount Plus: uno de los sistemas más económicos en Argentina. Posee el contenido exclusivo de Paramount Pictures, Nickelodeon, Nick Jr., MTV, Comedy Central, Showtime y Smithsonian Channel; y Telefe. Tarifa con impuestos incluidos: abono mensual $299.



Qubit: El preferido para el cine arte y creada por argentinos. Es una alternativa para cinéfilos que busquen clásicos universales e independientes difíciles de encontrar por Internet. Puede utilizarse en PC, Smart TV y dispositivos móviles (hasta cuatro pantallas en simultáneo). Tarifa con impuestos: abono mensual $499.



Apple TV: Cuenta con Ted Lasso, la comedia de Jasoon Sudeikis y el drama The Morning Show, con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carrell. Son los productos centrales exclusivos. Tarifa con impuestos: abono mensual $835 (se paga sólo en dólares $4,99).



Pluto TV: Se puede ver programas televisivos, series y películas en directo o bajo demanda. Posee un amplio catálogo, pero sus títulos no son tan novedosos. No requiere de una suscripción mensual, el servicio es gratuito. Como contrapartida, posee avisos publicitarios.



Cont.ar: es la plataforma digital de la TV Pública y otros medios públicos como Encuentro, DeporTV y Paka Paka. Tiene más de 100 series de ficción, musicales y programas infantiles. También hay contenidos del BACUA y producciones independientes. Acceso gratuito.



Cine.Ar: es la plataforma digital de INCAA y concentra la mayor cantidad de películas y series de producción nacional, de todas las épocas, géneros y autores. Además, posee selecciones de festivales y ciclos especiales. Acceso gratuito. Para los estrenos nacionales se abona un precio módico.