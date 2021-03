Iván Noble ocupa un lugar singular en el espectro musical del rock nacional, marcado por su consagrado trayecto siendo vocalista de Caballeros de la Quema (entre 1989 hasta el 2001), con dos álbumes muy exitosos como La paciencia de la araña y Fulanos de nadie. Ahora, transita de forma más madura y consolidada como solista con las placas Pistolas al amanecer (2013), Perdido por perdido (2016) y Mujer & Ego (2019). Como hace pocos meses retomó las giras por algunas ciudades del país con un show en formato electroacústico, Iván tiene como próximo destino la provincia de San Juan y vendrá con muchas ganas de reencontrarse con el público y poder ofrecer lo mejor de su repertorio para el viernes 26 de marzo en el complejo DelaOstia. Previo a su llegada, el cantautor mantuvo un diálogo con DIARIO DE CUYO.





- ¿Qué significado le darás a este espectáculo que darás pronto?

- Haremos un show muy íntimo con mi guitarra, pensando en la situación que estamos viviendo, con canciones de autor de todas las épocas. El valor que le doy es muchísimo, porque hace pocos meses volvimos a los escenarios con todos los protocolos y las precauciones del caso, pero es muy importante ejercer nuestro oficio arriba del escenario. Son momentos especiales que estamos viviendo y en la medida que pueda hacerse, ojalá lleguemos a más gente.



- ¿Qué balance haces tras haber transitado la pandemia?

- Puedo hablar desde mi oficio, para los que nos dedicamos a la música el 2020 fue un año bravísimo, el peor que se haya vivido y que recordamos, porque nuestra actividad estuvo suspendida totalmente. Intentamos de alguna manera de reinventarnos con el streaming, pero eso por supuesto tiene una limitación muy grande. No se parece en nada a lo que es tocar en vivo. Porque estamos en una de las profesiones más afectadas, los primeros que dejamos de trabajar y los últimos que volvimos a actuar. Sólo espero de acá en más, que las cosas mejoren para todos y puedan seguir haciéndose recitales.



- ¿Pasaste por momentos sensaciones de vacío y de soledad al experimentar la virtualidad?

- Creo que todos hicimos un curso acelerado en tecnología. En mi caso hice tres sesiones de streaming y fortaleció el contacto virtual con la gente, pero realmente eso dura poco y agradezco todo lo que se hizo para sentir que están cerca, sin embargo, para los músicos como nosotros, nuestro lugar es el escenario.

Ese sentido, me sirvió para ponerme más a componer en el estudio. Fui creando un puñado de canciones que me servirán para producir un nuevo disco en los próximos meses.



- Hay una cuestión intergeneracional que sigue el sonido y la obra de Caballeros de la Quema ¿cómo ves esa conexión puente que lograron entre adultos, jóvenes y ustedes?

- En estos últimos años, con Caballeros hicimos dos o tres juntadas y lo que más nos emocionó es eso que decís, que varias generaciones de escuchas vayan a los shows. Eso quiere decir que las canciones de Caballeros trascendieron una época, fueron puentes comunicantes entre padres e hijos. La cuestión pasa por que estamos en una época donde todo es veloz, todo tan tecnológico, pero lo que sigue, lo que perdura, a la larga, es la canción y en eso hay que cuidarla siempre.



- Mantenés un estado muy activo en redes sociales, utilizando Twitter para expresarte. ¿es una forma más para comunicarte como músico o decís lo que tenés ganas sin filtro?

- Es según el humor y mi estado de ánimo. No me lo tomo mucho en serio. A las redes sociales las veo como un recreo. De vez en cuando opino como cualquier persona sobre asuntos que considero valen la pena explayarse. A veces lo hago irónico, pero no le doy tanta importancia. Me ocupo más en el arte y no me importa demasiado lo que suceda en Twitter.



- En un posteo que publicaste reza "el rock ha muerto" ¿fue una ironía o lo pensás así?

- Fue un día que iba caminando a la panadería y vi una guitarrita de juguete en el tacho de basura. Me pareció graciosa la escena y le saqué una foto, escribí irónicamente eso pensando en aquellos que sostienen esa idea. Pero hablando en serio, pienso que no es así, el rock no ha muerto ni morirá. Pasa que hay otra música que en lo generacional parece ser más importante. Esto sucedió igual con el tango o el jazz y a lo mejor ese nuevo sonido se cruzará con el rock, o a lo mejor no. Tampoco hay que estar tan preocupado por eso, porque la verdad, es que las buenas canciones perduran sean del género que sean.



- ¿Es mejor que el rock evolucione y no se estanque?

- Sí, qué sé yo, no me siento con mucha información por lo que está pasando en el rock para aseverar algo absoluto. Veo que hay pibes con sus bandas tocando tratando de hacer canciones lindas, como lo fue en todas las épocas. Hay cosas que quedarán y otras que no.



- ¿Qué rol jugaste y qué aportaste al rock?

- A esta altura de la vida después de tantos años, supongo que hay un puñado de canciones que forman parte de la historia del rock nacional en los últimos 20 años pero no soy nadie para decirlo así, sólo el tiempo y otros lo dirán. Incluso estas canciones siguen sonando y hay gente que las quiere seguir escuchando y eso resulta muy gratificante. Quién sabe lo que pasará más adelante, pero sobre la posteridad no me preocupa en lo más mínimo.



