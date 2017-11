Apasionada, enamoradiza y con una voz que trascendió las fronteras. María Martha Serra Lima, fallecida ayer en una clínica de Miami a los 72 años a causa de un cáncer de páncreas, cuyos restos serán cremados y esparcidos en el Mar Caribe, se presentó en San Juan varias veces.



Entre las más recordadas están la visita a fines de noviembre de 2001 cuando llegó acompañada por Estela Raval, con quien ya había grabado dos discos y esta vez ponían en escena Apasionadas. En aquella oportunidad actuaron frente a 500 personas en el teatro de la Escuela 25 de Mayo (en Villa América), donde actuaron cerca de dos horas, arrancando suspiros y lágrimas a los más nostalgiosos; y fueron ovacionadas de pie. "Somos muy coquetas. Y eso se está perdiendo, yo reto a las mujeres que no se cuidan, que se abandonan. Las mujeres se casan y ahí nomás la cola de caballo. Nunca más un rouge, un coloretito. ¡Querida! ¡Una se casa pero no se muere!", decía Serra Lima en la nota que dio a DIARIO DE CUYO junto a Estela Raval. Esta mujer que comenzó su carrera a los 32 años, logrando su apogeo durante los 80 y 90, que cantó junto al Trío Los Panchos y llegó a presentarse en el Madison Square Garden y Las Vegas.

2001. Serra Lima, con Estela Raval en el teatro de la Escuela 25 de Mayo.



Más adelante, en 2005, Serra Lima -quien estaba radicada en Miami desde 1986- se presentó en el Teatro Sarmiento. Fue el 21 de junio de ese año, un lunes. La sala estuvo colmada y la platea disfrutó de baladas románticas de todos los tiempos.

2005. María Martha en el Teatro Sarmiento.



La última vez que estuvo en estas tierras fue en 2008, cuando llegó al Auditorio Juan Victoria para celebrar sus tres décadas de trayectoria con el espectáculo 30 años de amor. "A veces no hay tiempo para el amor, pero si no lo tenés te falta el 80 por ciento de lo lindo de la vida", comentaba en esa oportunidad en una entrevista con este diario, en la que incluso reveló que cuando empezaba a cantar actuó aquí en 1978 en Rogelio (el histórico boliche en Marquesado) y que quedó obnubilada por un sanjuanino. "Era tan buen mozo, cuando lo vi casi me muero, fue como ver al hombre más lindo de la Argentina; no digo el nombre porque debe estar re contra casado y cambiado por los años. Pucha digo, ¡la vejez es un perno!", recordaba, risueña, la enamoradiza -dicho por ella misma- mujer que se casó dos veces y luego tuvo una relación por 20 años en casa separadas con quien fue su último mánager. Pero también vivió un apasionado romance con Sandro, quien le dedicó la canción Cosas de la vida.



Contundente, directa, polémica. María Martha Serra Lima vivió con la intensidad de las letras que interpretó durante casi cuarenta años y así será recordada.

Ella dijo



"Yo fui tocada por Dios. Tenía todas las contras para ser artista. Era mujer, gorda, grande, porque me lancé tarde, a los 32 años y bolerista. ¡No existía un caso así! Encima me decían: 'Las mujeres no venden discos', 'las mujeres te van a odiar porque sos gorda', pero fue todo al revés".





"Asumí la gordura como parte de mi vida. Pero sí, de joven soñaba con que alguna vez lograría ser flaca".





"Tengo que estar permanentemente enamorada o creer que estoy enamorada si no no puedo cantar, no puedo concentrarme".





"Yo quiero que la gente sienta que es posible enamorarse tanto a los 15 como a los 70, mientras uno respire es posible enamorarse".





"Siempre tuve éxito con los hombres. Evidentemente hay algo lindo dentro mío. O sea, una vez que traspuse la barrera física tengo algún encanto adentro".





"Nadie a los 80 años puede mostrar algo estético".





"Me choca mucho que 2 mujeres se besen en un lugar público. Me choca un montón, también si son hombres. Son cosas que las pueden hacer pero no tienen que andar mostrándolo delante de toda la gente, porque no todo el mundo está de acuerdo con ver eso, casi nadie. Todavía nos tocamos y decimos 'mirá, mirá a esos dos'. Es una antigüedad, puede ser. Uno no lo ha hecho nunca, ni con un hombre, mostrarse en una confitería a los besos y los abrazos".





Sobre el Indio Solari: "Si canta sólo una vez por año, algo debe pasarle en la cabeza".



"Te firmo la pena de muerte cuando ya es seguro, cuando el tipo te dice: 'Sí, hice eso'. Hay demasiada gente presa que nunca tendría que salir. ¿Sabés lo que le cuesta al país mantener a esos asesinos inútiles que están presos? Me van a odiar, pero por algo están presos. ¿Por qué no estoy ahí yo? Porque no robo, no mato. El que las hace las tiene que pagar".



"O me opero o no camino más, ésa es la verdad. Tengo miedo, son operaciones muy difíciles, vi en internet que es dificilísima y complicadísima. Yo no tengo 15 años y uno siempre tiene miedo".

Ellos dicen



"Este mensaje es para los que querían a mami y tanto preguntaban por ella. Les quiero decir que ella ya descansa en paz. Por favor no me pregunten nada porque no puedo ni quiero hablar. Estoy muy triste como se imaginarán", Cecilia Pell-Richards (hija).



"Era un ser humano excepcional, con ella compartí mucho más allá de lo artístico. Con ella compartí mucho más tiempo en Miami que en Argentina. La conocí muchísimo, era muy buena. Era extraña, porque era imponente y no dejaba pasar una línea. Era muy inocente, una mujer con algunos miedos y temores. Y ella consiguió lo que no consiguen todos los artistas, el amor de la gente. El público no sólo iba a escuchar sus canciones sino que la iba a ver y a querer a María Martha". Paz Martínez.



"Tristísima noticia que Dios te muestre el camino y te acompañe siempre querida María Martha. Gran artista y compañera de tantos escenarios. Mi corazón, con tu familia y amigos". Valeria Lynch



"¡Como te vamos a extrañar! QEPD amiga María Martha de la voz de terciopelo. @maranovaro y yo y todas #laselegidas". Sandra Mihanovich



"Querida Maria Marta, siempre estaras presente en cada reunion junto a nosotras cantando como tanto te gustaba, mucha tristeza... mucha". Lucía Galán



"Tristeza profunda querida amiga #mariamarthaserralima. En mi corazón siempre". Marcela Morelo.



"Que día triste, no quiero creerlo, no quiero!!! 'Mary de mi corazón' Te voy a extrañar mucho mucho mucho. Te abrazo fuerte el alma". Hernán Piquin



"Querida María Martha...siempre vivirás en los corazones de quienes te conocimos...Dios te reciba en su reino amiga! Una reina que supo cómo cantarle al AMOR". Iliana Calabró



"hoy otro angel se fue al cielo Maria te voy a extrañar espero te encuentres con mamá ??un día de estos todos nos encontraremos y volveremos a estar juntos ,mientras tanto las voy a recordar con amor y alegría x que fueron personas maravillosas". Flavio Mendoza