La relación entre Eugenia La China Suárez y Rusherking parece estar más afianzada que nunca, incluso a pesar de la distancia. Es que, por compromisos laborales que aún no especificó, la actriz armó sus valijas y emprendió un viaje rumbo a Qatar, lugar donde en apenas 20 días se estará llevando a cabo el Mundial de fútbol. Lo cierto es que, a pesar de estar disfrutando de esta experiencia, la ex Casi Ángeles no se olvida de su novio y por eso decidió sorprenderlo con un romántico gesto: nada más ni nada menos que un enorme pasacalle.

“De ti nada me separa ¿Ya te puedo decir que te amo?”, se lee en el enorme cartel que le mandó a hacer y lo ubicó en la misma cuadra donde vive el cantante. La primera frase que utilizó no es casual, sino que forma parte de “Perfecta”, la canción que él le dedicó a ella y en la que incluso la actriz forma parte del videoclip. Y firmó como “Chinita”, el apodo que él le puso.

Completamente enamorado, el músico no dudó en compartir una foto del pasacalles en sus stories y expresó: “Hoy tenía un mal día y me lo cambiaste en un segundo. Qué hermosa sorpresa, sos lo más lindo que existe. Yo también te amo muchísimo, mi amor”.

En tanto, en los últimos días Eugenia también fue noticia luego de estrenar un tema junto a El Polaco, “Ya no quiero verte”. La canción, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, fue grabada en julio, en los estudios Leslie Records, con arreglos de sonido tropical característico de cantante en sus inicios, sumado a unos tintes orientales, haciendo referencia a su compañera. En el video se los puede ver bailando y disfrutando al ritmo de la cumbia en un rodaje que finaliza con el fragmento de la canción. “Papi buena suerte, ahora no te quiero, ahora si me quieres, desde que te fuiste ha cambiado mi suerte, baby: ya no quiero verte”, dice ella y hace un gesto muy particular como broche final.