Elías Jácamo logró 68 pulgares arriba y aunque no le alcanzaron para ir al podio, el rawsino que esta semana fue parte de Canta conmigo, no pasó desapercibido. El joven hizo bailar al conductor y a buena parte del jurado con "Azul", especialmente a Cristian Castro -quien popularizó ese tema- que se quedó encantado y lo colmó de elogios.



"Es una canción verdaderamente complicada, se necesitan muchos pulmones y una buena condición física. La verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo cantar estas canciones", fue la devolución de Castro, que no paró de cantar a lo largo de la performance. Tal fue el entusiasmo, que Elías no dudo en aceptar el convite de Tinelli para cantar a dúo con el mexicano. A capella, el sanjuanino puso primera con "Volver a amar", en un dueto que comenzó un poco desacomodado, pero que terminó más armonioso.



Mejor le fue a Tomás Giménez, tucumano que vive en San Juan, quien entonó dos temas de Ed Sheeran, Thinking out loud, que le dio el pase a la final y Perfect, una yapa junto a Crash, "piquito" incluido y con el conductor jugando a Cupido, como supo hacer en sus anteriores formatos.



Canta conmigo ahora es la nueva propuesta de Tinelli para ElTrece, que anotó el jueves 10.5 puntos (su rating más alto de la semana), quedando cuarto en lo más visto de ese día.



Elías Jácamo cantó con Cristian Castro esta semana.