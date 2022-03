Durante el sábado, se dio a conocer un preocupante video de Chano Charpentier donde se lo observa en malas condiciones de salud. En la grabación que se viralizó durante la mañana del domingo, se lo vio tambaleando y sus fans se preocuparon “por la salud mental del cantante”.

Según informó Clarín, Chano Moreno Charpentier apareció en el teatro Gran Ituzaingó en Buenos Aires. Sus fanáticos advirtieron que no se lo vio en un buen estado de salud. Esto al menos en lo que aparece en un video del show que se viralizó en la mañana del domingo a través de Twitter y preocupó a sus seguidores.

Mañana vuelve a rehabilitación Chano https://t.co/AqVVs8LsEA — Mr. Pupa (@EZE_PUPILLO) March 21, 2022

En la grabación, se lo puede ver al cantante tambalearse en el escenario mientras cantaba Loca -uno de los hits más populares- de Tan Biónica, el grupo musical que lideró hasta el 2016. Parecería que ni siquiera logra frasear completamente la letra de la canción de su autoría.

“Fans de Chano preocupados por la salud mental del cantante”, reveló el periodista Sebastián Tempone, y compartió el mensaje de una seguidora del músico. “¿Nadie se dio cuenta de que Chano no podía hacer un recital en ese estado? Un límite te pido. La salud mental importa más que dar un buen show”, añadía el tweet.

Una espectadora en Ituzaingó, agregó: “La última vez que escuché mi himno nacional favorito fue el Personal Fest 2016, anoche te volví a ver y escuchar. Pero por favor, Chano, dejate ayudar porque a todos nos dolió verte de esa forma, no eras vos, no era tu esencia”.

Cabe destacar que el músico estuvo internado a mediados del 2021 después de sufrir un brote psicótico debido al consumo de drogas. Cuando intervino la Policía en su ataque, un efectivo le disparó en el abdomen y lo internaron por un cuadro grave: quedó hospitalizado y al borde de la muerte.

“Días antes del accidente empecé a consumir alcohol y sustancias, y no me acuerdo nada. Te juro que iba a comprar sustancias llorando y no podía parar”, destacó tiempo después el cantante en el programa de Juana Viale.

Y añadió: “Mi mamá quería internarme y yo no estaba de acuerdo. Y al otro día, hizo lo mismo. Yo no quería, pero después de eso no me acuerdo más, estaba en una especie de blackout”.

La realidad es que después de ser dado de alta en el hospital, el cantante fue trasladado a una clínica psiquiátrica, donde se fue rehabilitando de su adicción a las drogas. Su rápida recuperación llamó la atención a fines del año pasado, cuando anunció una serie de shows en el Luna Park.

“Gracias a Dios por resucitarme y gracias a la vida por dejar entrar mi música en ustedes. Una hermosa forma de eternidad. Feliz año para todos”, reveló en Twitter apenas comenzado el año 2022.