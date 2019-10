Gaby Moreno da las instrucciones sobre cómo será el desarrollo del espectáculo a los músicos durante la sesión de ensayo.

Comenzó en el 2016 en el Teatro Sarmiento. En los años posteriores llegó al Teatro del Bicentenario con encuentros exitosos. Pero este año, la cuarta edición del espectáculo solidario Por Vos saldrá del clásico lugar teatral a nuevos territorios. En este nuevo capítulo -que se concretará el 1 de noviembre en el Salón Palmares de Chimbas, a las 21; y el segundo el 1 de diciembre en Cine Teatro Municipal de Albardón, a la misma hora- ofrece ahora acceso con entrada gratuita por primera vez, gracias al patrocinio de los sponsors y que, además, incorporará a músicos de cada localidad. Ambas funciones, organizadas por el programa "A todo o nada" de LV5 Radio Sarmiento (la transmisión vía streaming podrá verse en www.diariodecuyo.com.ar), están sostenidas por cerca de 30 artistas sanjuaninos. Habrá nuevas caras, con un formato más compacto, pero con la solidez del mismo esquema musical comandado y coordinado por la dupla de Lucio Flores y Leo Quiroga. La fusión de estilos y la desestructuración de géneros, la alternancia de intérpretes (instrumentales y cantantes) y sobre todo, la acción de dar sorpresas, son algunas de las características distintivas del show a lo largo del tiempo con cada versión. DIARIO DE CUYO mantuvo un diálogo con algunos de los artistas que están desde los comienzos de este proyecto. Melisa Quiroga, Emiliano Sánchez, Martina Flores, Lucio Flores y Aldo Zaragoza, son parte de la primera camada que se sumó a esta cruzada musical-solidaria que siempre mantuvo la misma fórmula: salir de la zona de confort.



"Sin dudas, hubo una evolución con el show, en el sentido que fue adaptándose, creciendo en número de participantes y necesidades artísticas. No hay muchas ocasiones en las que puedan reunirse de esta manera a tantos artistas, de salir de un teatro y amoldarse a una situación distinta en cada edición", contó Zaragoza.



Por su parte, la cantante Melisa Quiroga, agregó: "Tenemos cumbia, tango fusión, ritmos rioplatenses, folklore, rock. Hay fusiones muy locas, pero la idea siempre fue que si Florencia Carmona hace soul, que haga tango; si Leo Jorquera es de la cumbia, que se meta en la tonada. Así permitió que el espectáculo pueda superarse. Desde la producción, se propuso que el show no decaiga y no repita. La idea es hacerlo de diferentes lugares para que no pierda frescura y no se agote todo en una noche".



Esta edición de Por Vos contará con una hora y media de duración. Aún no está definido cómo será la apertura y el orden de las canciones de la grilla, pero sí se sabe que en el cierre habrá una despedida final con todo el staff en escena. El factor sorpresa es lo que le da un gusto especial y en este detalle, para los músicos es clave: "Siento que cada edición se fortalece en lo musical. Y llevar al show a los departamentos le da otro valor. Hay que seguir haciéndolo en más lugares y así se vuelve más democrático", opinó Martina Flores.



Para el guitarrista Emiliano Sánchez, es una experiencia enriquecedora que se renueva cada año con más variantes: "Los dos primeros años fueron intensos de mucho trabajo. En lo visual y en lo sonoro se volvió más prolijo y en lo interno, nos puso un reto musical más grande con cada edición, modificando algo de lo que ya estaba establecido. La reinvención es constante".



Por último, el orquestador de esta experiencia, Lucio Flores, consideró: "Se fue progresando mucho, al principio ni nos conocíamos. Era complicado coordinar a 100 músicos en el primer show, pero subimos la apuesta en el Teatro del Bicentenario. Ahí nos jugamos todo. Nos llevó a una exigencia personal tremenda. Fue el hecho cumbre. Pero ya era hora de sacarlo a nuevos espacios. Siempre vamos cambiando y rotando, es parte del espíritu del show. Es más disfrutable y menos estresante para nosotros, llegamos a un punto de poder saborear mejor el espectáculo desde arriba", comentó el tecladista.

FOTOS: MARCOS URISA



PROTAGONISTAS



Emiliano Sánchez

Guitarrista



"Lo importante fue sumar experiencia, amistades y conocimientos musicales. El Por Vos me sirvió mucho para posicionarme en nuevas situaciones. Mi idea es seguir perfeccionándome, me hace estudiar cosas que no conocía, pero los chicos me dan una mano. Cuesta mucho salir de la zona de confort pero el show siempre mejora y lo mejora a uno. Me da orgullo que me tengan en cuenta, no tengo más palabras para agradecer".



Martina Flores

Cantante

'Este año, el ensamble está muy aceitado, es más profesional la puesta y se vive con mucha alegría. Creo que puede mejorar y renovar el repertorio buscando más lo multidisciplinario. Se podría explotar más la fusión de la danza, lo audiovisual y lo escénico. Me siento muy bien en un marco así. A mayor disciplinas artísticas posibles que convivan en un espectáculo, podés comunicar el mensaje a las personas con más fuerza".





Lucio Flores

Tecladista

'El show tiene una gimnasia diferente. Sabemos cómo responden los artistas, tienen un enorme compromiso. Y sorprende porque la calidad es tremenda. Nos gusta buscar y probar nuevos lugares. Cada show tiene su sello en el proyecto. No está nada librado al azar. Hay un sonido, una estética, una manera de interpretar y un mensaje. Eso se nota. No es un rejunte de músicos. Tiene otro sabor y eso se percibe en el escenario".





Melisa Quiroga

Cantante

'Hay que derribar la idea de que sólo los shows internacionales son los mejores. Invitamos a que conozcan a los artistas locales que, me animo a decirlo, tienen más calidad que los de afuera. Este show apoya al músico sanjuanino, que le da trabajo, que ayuda a realizar un sueño y que se logra un gran nivel. De manera gratuita, le da a espectadores que no puedan o no se animan a acceder a un teatro y que está al alcance de todos".





Aldo Zaragoza

Cantante

"Esta experiencia solidaria es de gran envergadura. Jamás viví algo así anteriormente. Es muy hermoso energéticamente. Es un show distinto y nuestra motivación es buena. Espero que tengamos una convocatoria real y no sea sólo gente conocida por nosotros. Lo primordial es el disfrute, compartir escenarios es único para cada uno de nosotros y sentimos las expectativas al máximo".