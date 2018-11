La quinta edición consecutiva de la Convención Tatto San Juan está a punto de romper esquemas y convertirse en un gran evento que convoque no solo a los aficionados al arte del tatuaje, sino también integre otras edades y segmentos de público, para que sea una propuesta de entretenimiento familiar. Desde el 16 al 18 de noviembre, más de 70 tatuadores, incluidos sanjuaninos, profesionales de Chile, Ecuador, México, Estados Unidos y Europa, se congregarán en el Centro Cultural Conte Grand. El encuentro, fundado y organizado por Free Hand Tatto (de Patricio Pioli y Claudio Abadía), viene con múltiples actividades simultáneas como exposiciones de motos y autos antiguos, recitales en vivo, shows de magia y malabarismo, sesiones free para tatuarse en vivo y capacitaciones para iniciados. No faltará tampoco la tradicional competencia donde cada tatuador se medirá ante pares en diferentes categorías (Old y New School, Realismo, Dot work, Full color, lettering, Black & Grey y Oriental). Para el certamen, los tatuadores inscriptos buscarán a sus 'lienzos', que son los modelos que portarán sus obras o bien, cualquier persona del público, podrá ofrecerse como voluntario. La instancia de formación consistirá en un seminario de la técnica Black & Grey -con cupos limitados- el viernes 16 a las 12.00 en la sala VIP de la mano de Braian Centurión. Además, vendrán Hernán Coretta (famoso tatuador de Marcelo Tinelli) y Lucas Strani, que continuarán con su proyecto de tatuaje oriental 'Los 13 Dragones'.

También, se habilitará un espacio reservado para la venta de insumos, materiales e instrumentos para tatuadores y un equipo sanitario del Ministerio de Salud Pública que realizará Test de VIH a los asistentes. En cuanto a los shows musicales, participarán las bandas -todos desde las 16.00- Lobovejero, Brayanthans (viernes 16); Los Walking Dead, Monofloro, ITrío (sábado 17); finalmente, Khaos y Huakil cerrarán la grilla (domingo 18). Como atracciones alternativas, habrá un sector gaming, food trucks y puestos de cerveza y helado artesanal. Las entradas anticipadas se consiguen a $100 en Free Hand Tatto (Libertador 470 este) de 11 a 21, mientras que en puerta de San Luis, esquina Las Heras, los tickets valdrán $150. Los menores de 10 años entran gratis. El horario de la convención es de 12 a 22.30. Para información e inscripciones: 2645614618 / 2645665697.