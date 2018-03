Juan Barraza regresa a San Juan con un nuevo espectáculo Cosquillas en el cerebro. El standapero porteño actuará esta noche en Renatto a las 22. De vuelta en gira, después de un año en el que fue papá de mellizos, “no es fácil salir de casa”, dice el actor, que celebró volver a Cuyo con un nuevo show.

En una charla con DIARIO DE CUYO, Barraza adelantó cómo es el show que brindará esta noche. “Tiene un fragmento con guitarra, cuestiona las letras de canciones que conocemos y cantamos y otra parte ataco un poco las canciones infantiles que les cantan a los niños, ahora me toca vivirlo de cerca. Y tiene un poco de todo los vegetarianos, las cosas que me ponen nervioso, cumplir 40, la paternidad, por supuesto”, apunta el comediante.

Barraza consideró que el stand up “ está instalado definitivamente. Lo que me gusta de esto, que está pasando hace 3 o cuatro años es poder viajar por el país haciéndolo. Y venir, y ver que la gente conoce tu trabajo y se acerca a ver el show, sean 50 o 200 la cantidad de gente que va, esta buenísimo”, expresó. ‘’Lo que quiero marcar es que (el stand up) no es algo que va a pasar o es un boom, en todas las ciudades hay cursos de stand up, por ejemplo”, afirmó.

Sobre el reconocimiento del stand up como género, Barraza opinó que “los actores no lo quieren. Porque hay una informalidad a la hora de subir a un escenario; pero lo que pasa es que no es el mismo escenario donde se hace Romeo y Julieta, es un género que salió de los bares, de la banqueta, mesitas y cerveza; ha llegado a teatros grandes, sí, pero originalmente no viene de ahí. La aceptación de parte del teatro es de a poco”. “También creo que los actores que han tratado de hacer stand up como un género más se dieron cuenta lo difícil que es hablar desde uno mismo , acostumbrado el actor en general a interpretar a otro, cuando tenés que hablar y contar las cosas que vos mismo escribiste , hay un trabajo distinto”, afirmó Barraza, quien se formó como actor con Raúl Serrano.

