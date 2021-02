El cantante pop melódico Maxi Pardo conduce y produce Rock"N Foodball, un ciclo televisivo que emite América los domingos a las 12 (con producción propia y de Kuarzo), en el que es anfitrión de colegas y donde la música fluye al igual que las anécdotas relatadas en primera persona bajo un árbol o guitarra de por medio. En diálogo con DIARIO DE CUYO, Pardo compartió el entusiasmo por haber desarrollado el programa donde además se hace música "en un muy buen escenario", dijo sobre la calidad técnica lograda en el set que montaron en una estancia bonaerense.



Pardo tiene un sólido camino en la música a esta altura, pero aún así decidió probarse como conductor televisivo. Junto a su socio creó un programa de formato original que suma al destacado músico Javier Calamaro como chef estable y a Guillermo Coppola como una suerte de exclusivo panelista; y desde una estancia, al aire libre para evitar contagios. Hasta ahí llegaron Fabiana Cantilo y Manuel Wirtz que fueron parte del programa que se vió ayer el ciclo por el que ya pasaron Coti, Hilda Lizarazu, Cucho y Joaquín Levington .



"Lo filmamos en plena pandemia, en diciembre, los programas no se hicieron a puertas cerradas. Javier Calamaro fue toda una sorpresa, es un chef espectacular, además de ser un músico impresionante resultó que cocina muy bien, y en el programa yo quería tener a alguien que no tuviera que ver específicamente con el arte y Guille (Coppola) tiene esa cosa fresca y la gente lo quiere" apuntó. El programa tiene un estilo distendido, como si fuera una reunión de amigos. "El detrás de cámara es como lo ves, simplemente estamos compartiendo, estamos tocando algo, nos estamos riendo y cuando viene el director dice "¡Acción!" por eso es un programa que es auténtico y que va mutando" afirmó el músico que lleva 20 años escribiendo canciones e interpretándolas para sus discos y para otros artistas, ha logrado abrir los shows de artistas como Jesse y Joy, Sin Bandera, Maluma y estuvo tres años de gira con Ricardo Arjona. Suyas son algunos hits de Cristian Castro, Soledad, Natalia Oreiro, Luciano Pereyra y Los Tekis participando en el álbum Hijos de La Tierra nominado en los Grammy Latinos en 2015.



"Todo me gusta, estoy acostumbrado, soy un compositor y me han llamado para hacer Hasta otro carnaval y otros temas que hicimos juntos, que está en Hijos de la Tierra. Fue la primera vez que un disco de folclore estuvo nominado a los Grammy Latinos, y tuve mucho que ver con eso, siempre le agradezco a los Tekis la posibilidad. Aprendí mucho de ellos, son mi familia" afirmó y marcó como hitos en su carrera la gira centroamericana con Ricardo Arjona que le hizo ganar "muchos fans allá"; o conseguir cantar junto a Cristian Castro a quien admiraba mucho. "Hacer todo esto es parte de lo que soy, soy compositor, soy cantante y evidentemente ahora soy conductor. Uno va haciendo".



"Yo tuve mucha suerte, en 23 años de carrera nunca dejé de empujar, siempre traté de buscarle la vuelta y en el 2020 fui uno de los artistas que más tuvo la posibilidad de trabajar , de moverme, mostrarme. Hice dos ciclos y lo pasé tocando en lugares hermosos de Buenos Aires con todos los músicos de la Argentina, parece un sueño, es la vida haber sacado lo mejor en un momento tan terrible que encima seguimos viviendo" dijo en referencia a los ciclos "Con amigos así", por Kzo y "Una cita con el amor" con los que se fogueó en conducción el año pasado.



Le resulta difícil definir el rumbo profesional que tomara de aquí en adelante y destacó el poder haber generado "que los músicos tengan un espacio de calidad" que no es habitual y Kuarzo apoyó tener esta técnica de alta calidad. "Me encantaría volver a girar, volver a esos escenarios, los músicos extrañamos los escenarios, es terrible lo que está pasando, no son sólo los músicos, ¿y los técnicos? ¿Y los plomos?. Si no hay recitales no hay nada, así que me pone contento al menos haber generado trabajo con mi programa", puntualizó Maxi Pardo, que parece resuelto a hacerse notar con nombre propio.