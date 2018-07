Considerado por el público y sus pares como uno de los mejores maestros y bailarines del mundo, Javier Rodríguez llega por primera vez a San Juan como co-organizador y figura del Festival de Tango que comenzará el viernes 20 en el Auditorio Juan Victoria. Tiene 44 años, lleva media vida dedicada a la música ciudadana y es fiel defensor de las milongas como espacio. Rodríguez, quien es jurado permanente del Festival Internacional de Tango, actuará el sábado (ver aparte) y brindará varias clases junto a su pareja de baile, Moira Castellano. "El sanjuannino me parece que es súper aplicado en el tango. Me pone súper contento este festival, porque en San Juan tienen todo para hacerlo", comentó en una charla con DIARIO DE CUYO el tanguero quien viene de una gira de cuatro meses por México, Europa y Asia.





-¿Cómo fue tu primera salida al exterior?



Antes se enseñaba hasta diferente. Ahora se enseña desde un lugar más humano, desde un lugar más natural. En su momento, todos, le buscábamos una forma, una fórmula, una manera, no sólo se bailaba poco, sino que se enseñaba poco. Quizás hasta mal enseñado, porque éramos todos muy jóvenes los que empezábamos a salir. Después llevaron milongueros, pero ellos no sabían enseñar porque había bailado toda la vida sin haberlo enseñado, o que le enseñaran. No había técnica. También tiene que ver cómo cambió la sociedad en el mundo, en países asiáticos a 20 años atrás no se veía parejas en la calle caminando abrazadas, o que se tomen de la mano... hoy, en esos países todo es distinto. Eso influye en esta danza, que es tan cercana.





Con la era digital, también se acerca el tango, ¿no?



Antes no estaba la posibilidad de que el asiático viera tanto, hoy se ven clases de tango sólo con escribir el nombre del bailarín, sale el video de la pareja bailando, hay una cercanía muy directa. Cuando aprendimos a bailar, para ver a la pareja que nos gustaba teníamos que ir al teatro, era el único Youtube del momento.





-Hay muchos bailarines que actúan afuera, pero no dan clases, ¿qué te lleva a vos a enseñarlo?



-Lo hago porque me encanta y veo los resultados. Las personas me dicen que soy bueno haciéndolo y me encanta, así que es un círculo perfecto. No sólo me gusta hacerlo sino que veo los resultados, son muchos placeres juntos. También me gusta viajar y volver a las escuelas para ver germinar a los porotitos.





-¿Cómo vez el tango en el interior? ¿Está suficientemente difundido?



-No, para nada, lo siento súper pobre. No hay difusión, no hay respeto, no hay consideración. No hay nada. Esto que vamos a hacer en San Juan lo organizamos con Marithé Luján que es mi amiga, y lo hacemos con Elías y Romina que son nuestros alumnos. Esto sale a pulmón. Después Romina consiguió contactos, hubo que pedirlos... De parte de Cultura, del Gobierno, deberían llamarnos para que hagamos cosas, no nosotros tener que llamarlos.





-¿Esto pasa en todos los lugares?



-En algunos no, pero en general sí. Pero si en Buenos Aires no valoran su cultura tanguera es normal que en las provincias hermanas no lo hagan. En Buenos Aires está comercializado el tango. Pienso que todo lo que pueda ser comercializado sea positivo, siempre y cuando la ganancia se retribuya, si comercializamos el tango vamos a darle algo al tango. Pero por otro lado cerramos milongas, es un contrasentido. En las provincias no pasa, en todas hay milongas, todas funcionan.





-Que en un programa como el de Marcelo Tinelli bailen tango, ¿sirve?



-Sí, claro que sí. Imaginate que hay 24 horas de televisión y no hay un programa de tango y estamos en Argentina. Recién ahora están empezando a grabar el programa de la Televisión Pública, que conduce Brandoni. Es pobrísimo. Cualquier cosa que se muestre el tango está bueno, ¡debería haber publicidad con gente bailando tango para vender un chocolate! Eso lo hacen afuera. Acá que es el país del tango... prefieren poner una mina.





-¿Qué es el tango para vos?



-Nací en una familia paterna y materna católica. Más allá de que yo crea en Dios, mi religión es el tango. El tango a mí me dio todo. Mis mejores amigos, viajar por todo el mundo, el tango me dio de comer todos estos años... sería injusto que yo dijera que Dios me ayudó, cuando el que me ayudó fue el tango. Ese es el Dios en el que creo, para mí el tango es una religión de las buenas, las que hacen el bien. En el mundo pasa que ves bailar un negro con un blanco, un judío con un musulmán. El tango que discrimina nada.

Seminarios y milongas

El Festival de Tango que inicia el viernes 20 -que fue ideado por Marithè Luján y Javier Rodríguez, mientras que los organizadores en San Juan son Romina Oropel y Elías Martínez- tendrá actividades previas, como una milonga el jueves 19. A continuación las actividades para todo público.

Jueves 19 de julio



De 20 a 21.30: La maestra Marithè Luján entrevista a Javier Rodríguez. Café del Auditorio. Entrada gratuita (con consumición en el lugar). 25 de mayo y Urquiza; 22 a 2: Milonga del Auditorio. Organizada por Natalie Oliva, Jorge Arce y David Rodríguez. Exhibición de baile: Alumnos del taller de Villa Independencia. Entrada $50.

Servicio de comida y bebida del Café del Auditorio.



Viernes 20 de julio



De 15 a 16.30 Clase 1; de 17 a 18.30, clase 2, ambas a cargo de Javier Rodríguez y Moira Castellano. Subsuelo del auditorio (inscripción previa).



De 23 a 4: Milonga de Bienvenida "A los amigos". Dj: Elias Martínez. Locución: Claudio Rojas. Exhibición de baile: Marian Abraham y Walter Salcedo, Eliana Villarruel y Daniel Fernandez, Daniela Gil y Raul Montenegro, Natalie Oliva y Jorge Arce, David Rodríguez, Camila Izaurralde (Mendoza) y Matias Vallejos (Cordoba). Distinción a los organizadores de milongas de San Juan. Servicio de comida y bebida. Lugar: Foyer Norte del Auditorio Juan Victoria.

Contribución: $100. Venta anticipada en boletería del Auditorio.



Sábado 21 de julio



De 15 a 16.30 hs Clase 3; de 17 a 18.30, clase 4, ambas a cargo de Javier Rodríguez y Moira Castellano. Subsuelo del auditorio (inscripción previa).



A las 23, hasta las 4: Milonga de Gala: "Volveré siempre a San Juan". Dj Majo Gonzalez (Mendoza). Locución: Claudio Rojas, quien también actuará. Bailan: Javier Rodríguez y Moira Castellano (Bs. As.), Marithè Luján (Bs. As.) y Walter Salcedo (San Juan), Romina OropeL y Elias Martínez (San Juan), Damaris Aveiro y Carlos Chamorro (Mendoza); Servicio de comida y bebida. Lugar: Foyer Norte del Auditorio Juan Victoria. Contribución: $200. Venta anticipada en boletería del Auditorio. Inscripciones, consultas: 2644034924.