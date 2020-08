En cuatro meses y sin trabajo en escenarios, Claudio Rojas aprovechó el tiempo de confinamiento para hacerse muchos planteos internos. Lejos de quedarse quieto, estuvo atento al intenso movimiento de músicos y de otros artistas en cuento a la apropiación tecnológica y búsqueda de otros canales dentro del mundo digital; comenzó a componer y a planificar sus próximos pasos; y también a proyectar lo que sería su nueva producción musical, ahora en formato digital. Finalmente, el resultado de todo ese proceso interno, de ensayos y errores en su laboratorio, se hará visible por Internet de la mano de dos discos, que en realidad integran un mismo álbum pero con la dualidad de ser diferentes en sus propuestas. El primero se titula "De ayer, de hoy, de siempre", y será una recopilación de canciones que fueron distintivas en sus 24 años de carrera musical y que formaron parte de discos anteriores, simples, demos y temas inéditos que ha grabado junto a Rolando García Gómez, Pie de Palo, Jonathan Vera, Hugo Figueroa, Orquesta Típica San Juan, Orlando Tejada, Dúo Pelaytay-Rojas, Kuky Vega y Fabián Barrera, entre muchos otros. Mientras que el segundo disco reunirá canciones de autoría propia, tendrá como nombre "Tanguero, cuyano y cantor" (grabado en el estudio Del Tomate Records) e incluirá un mix de baladas románticas, cuartetos y cumbias, entre otros estilos.

Escena del videoclip "Pasional", que será el corte de difusión del próximo disco "De ayer, de hoy, de siempre", producido por Charly Olivera de Dance Pro. Con Micaela Gómez, Hilen Lastiri y Gastón Rodríguez (compañía de Tango Recuerdo Pasional). Estrenará el 5 de septiembre en Youtube



Lo novedoso para el tanguero es que ambos materiales no tendrán soporte físico como supo desarrollar tradicionalmente, sino que estarán alojados en la plataforma Spotify. El primero se estrenará mañana jueves 20 de agosto y el segundo, el sábado 3 de octubre. Además, como un apéndice promocional del primer lanzamiento, el 5 de septiembre, saldrá por su canal oficial de Youtube el videoclip del corte de difusión "Pasional".



En pleno trabajo de renovación y apertura, Rojas ve una oportunidad de infinitas puertas abiertas para seguir proyectando su música a través de las plataformas digitales. Pero también, desde hace tiempo viene abriendo su registro, flexibilizando ese clásico sello que lo identificó desde el principio como "tanguero". Esos cambios se ven reflejados en estos dos discos cuya publicación se adecuará a la lógica propia de lo virtual. "Este recopilatorio será un agradecimiento a aquellos que me acompañaron en los 24 años, pero a la vez será como un DNI de mi carrera como intérprete para aquellos que busquen conocer mi faceta central, haciendo tangos conocidos", dijo a DIARIO DE CUYO el intérprete que busca proyectar la imagen de un tanguero moderno, propio del siglo XXI. "Lo que les pasa a muchos de mi generación es que, si bien elegimos un rubro específico que más nos identifique o nos represente para expresarnos, en mi caso el tango, lo cierto es que estamos influenciados por muchas otras corrientes. Me crié con Queen, con Soda Stereo, con mi hermano que tenía todo de Sebastián o Miguel Alejandro. Eso hace que no pueda apegarme tanto a un solo estilo; y me parece que ese es el camino. Encerrarme en un solo sonido está bien si se quiere tomar como estandarte de defensa, pero creo que también me limita mucho como músico", comentó.



Rojas no cree que adherir a esta postura lo ponga en un lugar riesgoso, tampoco considera que pueda terminar perdiendo efectividad ni que se quede a mitad de camino en algo difícil de definir. Es más, recurre a dos ejemplos a seguir: Ricardo Mollo y Abel Pintos, sus referentes. "Uno pone su voz o su música en función de la historia que quiere contarse. Lo primordial no es el ritmo, sino el mensaje. Podés hacer un disco, un cuadro o un libro, lo que se tenga que decir, debe ser lo más efectivo para llegar. Eso de gustarle a alguien puntual, no existe", enfatizó. Por consiguiente ¿Cuál sería su mensaje?, Rojas respondió: "El tango no es cosa del pasado, está vivo y escribo con temas e historias nuevas que pasan hoy, en este presente. Es también una manera de refrescar y nutrirme a mí mismo, porque así no abandono mis raíces y abandone mi identidad".



En este contexto de enorme incertidumbre, el tanguero 2.0 manifestó además las inseguridades y los miedos que debió afrontar: "Fueron muchas dudas y temores que tenemos todos los músicos. Esto de apostar y no saber si funciona o no, es de todos los días. Los artistas musicales independientes debemos adaptarnos a esta nueva situación o el monstruo de la industria musical nos pasa por encima. Es primordial ponerse al corriente de lo que ofrece la tecnología digital, con lo sonoro y lo audiovisual. Ahora, resulta imprescindible capacitarse, ver tutoriales, participar en charlas y talleres como el de derecho intelectual, algo que los músicos locales no les dimos bola en mucho tiempo y es un error nuestro. En este tiempo tuve que ponerme a ordenar los papeles, registrar en SADAIC y otras cuestiones que deben hacerse de una vez por todas. Tuvo que venir una pandemia para darnos cuenta de todo esto", concluyó.

Los tips para un producto de calidad



Claudio Rojas recomienda a colegas cómo prepararse antes de producir material para que sea lo más atrayente en el catálogo de Spotify y no perderse en la multitud de ofertas.



Primero: "La producción previa a la grabación debe ser muy seria, tanto como concepto que se quiere transmitir, como obra musical en general".



Segundo: "El trabajo debe hacerse en un estudio con la mejor calidad técnica posible. No escatimar en gastos económicos".



Tercero: "Ser responsable con lo que uno dice. Sostener la palabra en los hechos. Tener muy claro lo que se quiere comunicar".



Cuarto: "No hay fórmula secreta para lograr el material perfecto. Afianzar una identidad propia y no copiar ningún estilo ajeno, que no asegura calidad. Buscar originalidad en la propuesta".



Quinto: "No descartar lo antiguo por lo moderno, sino complementar. Tener una mente abierta y estudiar las nuevas herramientas que van surgiendo".