Si hay una celebración que los teatreros sanjuaninos -y todos quienes disfrutan de este arte- esperan con entusiasmo cada año es la Fiesta Provincial del Teatro, la colorida Teatrina que exhibe en distintos escenarios un abanico de obras que refleja en cierto modo por dónde transita el quehacer teatral en estas tierras. Una fiesta que reúne a artistas, técnicos y espectadores que ya preparan las galas de cara a una nueva edición -la 34ta- que comenzará el martes 21 de marzo con la apertura y puesta en escena de Cubo, segundo lugar en orden de mérito de la edición anterior.

Además de las 14 obras que integran la Selección, a lo largo de siete días se desplegarán otras actividades especiales, tanto para la comunidad como para el público. Ahí se inscribe, por ejemplo, la Cápsula 24 M, para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y los 40 años de la vuelta a la democracia, que empezará con una vigilia y ofrecerá performances, instalaciones sonoras, danza-teatro y unipersonales, además de una marcha, conversatorios y talleres alusivos. También habrá una Teatrina Itinerante con piezas para las familias, charlas con especialistas (que se transmitirán online para todo el país) y talleres sobre distintos temas; y desmontajes de obras, guiados por el reconocido teatrista tucumano Guillermo Katz y por el sanjuanino Marcelo Olivero, autor y director de Bye Pedir perdón!, ganadora de la Teatrina 2022 y que antecederá al broche de oro, el lunes 27, cuando se celebra el Día Mundial del Teatro. Es que será en esa misma jornada donde el jurado -integrado por el tucumano Marcos Acevedo, en representación del INT; el entrerriano Juan Kohner, por los grupos participantes en la Selección; y Pilar Mestre, por el Ministerio de Turismo y Cultura de San Juan- dará su veredicto. La obra que resulte primera representará a la provincia en el Festival Nacional de Teatro, que se realizará en septiembre, en lugar a confirmar.

"Hay mucha expectativa, es una Teatrina muy grande y aunque no fue esa la intención, pensar en la magnitud en sí, se fue dando con fechas como el 24M, que queda inmerso en el encuentro y que es una fecha súper importante, por eso le quisimos dar toda una jornada especial dentro de la grilla, empezando con la vigilia en conjunto con la Secretaría de DDHH. También está la particularidad de que en esta edición hemos separado el cierre de las días de selección, porque el 27 de marzo es el Día Internacional del Teatro y era una buena oportunidad para cerrar la Teatrina celebrándolo y haciendo ahí la lectura del acta, para que también todos los elencos puedan estar presentes", comentó a DIARIO DE CUYO Andrea Terranova, representante provincial del Instituto Nacional del Teatro, cogestor del encuentro junto al Ministerio de Turismo y Cultura de San Juan.

La funcionaria subrayó que, dado que no se excedió el cupo de aspirantes, no fue necesario un preselectivo; y destacó que el conjunto de propuestas exhibe "una interesante variedad de estéticas, públicos destinatarios, directores y demás", que sin dudas serán del interés de los sanjuaninos. "El objetivo fundamental de la Teatrina es seleccionar el espectáculo que va a representar a San Juan en el Nacional, pero lo que queremos también es invitar a la comunidad sanjuanina a ser parte de todas las instancias, para que conozca nuestro teatro y que no sólo ahora, sino el resto del año siga viendo teatro independiente", concluyó.

Las entradas

Hoy comienza la venta anticipada de entradas, de 10 a 15 horas en la plataforma Eventbrite (https://teatrina2023.eventbrite.com.ar). El remanente (en caso que haya) se venderá 30 minutos antes de cada función, en la boletería de cada sala. Cuestan $700 y hay una promoción 2 x $1.200 sólo en compra online y para la misma obra.

Las entradas para Cubo (apertura) son gratuitas y deben retirarse de la boletería del Teatro del Bicentenario, a partir del 17 de marzo. La Cápsula 24M tendrá entrada libre y gratuita. Las entradas para Bye Pedir Perdón! (cierre) son gratuitas y se retiran el viernes 24 de marzo por el CC Conte Grand de 10 a 14 hs, hasta agotar la capacidad (40 espectadores). Si hay remanente, se entregarán el día de la función, media hora antes.



Los talleres

Serán en el Teatro Sarmiento. Método Dalcroze (22 y 23 de marzo de 12:30 a 14 hs) con Verónica Ocampo y Alicia Ferreiros; Dramaturgia (25, de 12 a 14 hs y 26, de 10 a 12 hs), con Dana Botti; Técnicas de mimo (24, de 10 a 12 hs y 25 de 14 a 16 hs) con Luis Cravero; Creación de Texto Dramático con temática LGBTQ+ (22 y 23, de 10 a 12:00 hs), con Alejandra Bondanza y Marcelo Gallardo; y Descauce, Laboratorio de investigación en Teatro-Danza (25 y 27, de 10 a 12 hs), con Sole Quinto y Ana Sánchez. Más información en Instagram: @sanjuan_inteatro y Facebook: @sanjuan.inteatro

Desbocados - Inefable Grupo Teatral - Dir. Benjamín Morán Miércoles 22, 20:00 hs, El Avispero: Escénica

Voz en off - La Esquina - Dir. Eduardo Ávila Miércoles 22, 21:00 hs, Espacio Franklin

Marilyn en blanco y negro - Anda Teatro - Dir. Dana Botti Miércoles 22, 22:30 hs, Sala de Ensayos y Puestas Escénicas

La dueña del santo - La Comunidad KTK al Cubo - Dir. Milenka Rupcic y Paula Martín Jueves 23, 18:30 hs, Espacio Franklin

Asesinos - Actuar para vivir - Dir. Carolina Castro Jueves 23, 20:00 hs, Sala de Ensayos y Puestas Escénicas

¿Qué sabe el pueblo? - Agitar el nido - Dir. Lean Bustos Jueves 23, 21:30 hs, Espacio Teatral TeS

Contraseña - Aires de Cadiz - Dir. Cuky Maestro -Sábado 25, 19:00 hs, Cine Teatro Municipal

Médico a palos - EATA - Dir. Flavia Domínguez -Sábado 25, 20:00 hs, Biblioteca Franklin

La perrera superstar - Elenco Dra. Tulp - Creación colectiva- Sábado 25, 21:30 hs, Cooperativa Teatro de Arte

Nuestra señora de las nubes - Donde topa- Dir. Pablo Flores Tulián y Yanina Marras -Sábado 25, 22:30 hs, Espacio Teatral TeS

Un loco experimento - Clap! - Dir. María Del Carmen Carrizo y Federico Sosa -Domingo 26, 19:00 hs, Espacio Teatral TeS

Baldosas rojas - La esquina - Dir. Eduardo Ávila - Domingo 26, 20:00 hs, El Avispero: Escénica

Desterrada - Lanotannegra Teatro - Dir. Tachi Saez - Domingo 26, 21:00 hs. Cooperativa Teatro de Arte

Crónicas de Ítaca - Elenco FFHA - Dir. Susana Lage- Domingo 26, 22:00 hs, Espacio Franklin

FUERA DE SELECCIÓN

Martes 21: 20:30 hs, Apertura en Sala Auditorium Teatro del Bicentenario. A las 21 hs, 21:00 hs. Cubo, de Ser o no ser clown, Dir. Paula Fleury. Obra seleccionada en la Teatrina 2022.

Lunes 27: A las 21:30 hs en el CC Conte Grand, Bye Pedir perdón!, ganadora de la Teatrina 2022 que representó a San Juan en el Nacional de Teatro. 22:30 hs, lectura de acta y cierre con música.

Viernes 24: 17 hs y hasta la madrugada, CC Conte Grand, Cápsula 24M. En ese marco se presentará la obra invitada Llegadas contra el viento (La Rioja), ganadora del Concurso Nacional del INT a 40 años de Malvinas.