El mediocampista argentino Rodrigo De Paul le dedicó hoy un romántico posteo a su novia, la cantante Tini Stoessel, y le agradeció que le agarró "la mano" cuando "muchos se bajaron" tras el mal debut en el Mundial de Qatar, en la derrota ante Arabia Saudita.



"Esta foto es después de Arabia, cuando había más dudas que certezas, vos agarraste el primer avión y te viniste para acá sin que te importe nada...", comenzó la carta abierta de De Paul a su pareja.



"Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo", continuó el jugador del Atlético de Madrid, de España, en su cuenta de la red social Instagram.



De Paul, luego de un mal debut con Arabia Saudita, recibió algunas críticas, menores, en las redes sociales, aunque en la última semana estuvo en el radar por una información de un desgarro que no sufrió en el isquiotibial.



"Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias, y por estar ahí en el silencio pero siempre ahí. Cuando arrancó toda esta locura te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar en Qatar hasta el último día y acá estamos cumpliendo con la palabra. En poco te abrazo nuevamente, esperame un poquito. Gracias, te amo", cerró.



Las reacciones de sus compañeros en Instagram llegaron al instante y Leandro Paredes le comentó con corazones, y también participaron el extenista Juan Mónaco y el delantero de Portugal Joao Félix, compañero en Atlético de Madrid, con emoticones de aplausos.