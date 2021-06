Apodada como la "lengua karateka", Moria Casán suele ser noticia por sus peleas mediáticas o los escándalos. Pero, esta vez, la One sorprendió al mostrar su costado más tierno a sus seguidores.

¿Qué fue lo hizo? Moria compartió un video retro con Dante, su nieto menor, en el que le daba de comer en la boca. Luego de esto, ambos tenían una divertida conversación sobre cómo el nene debería llamar a su abuela.

"¿Cómo me gusta que me digan a mí?", le preguntaba tentada la diva. "Abuelo o Mo", le respondía su nieto. Luego de esto, Moria le repreguntó: "¿Y vos cómo me decís?"

Riéndose, Dante le contestó: "Abuelitaaa". "Nooo", agregaba ella. Actualmente, el nene tiene seis años pero, al momento en que grabaron el video, tenía cuatro.

"Dante a sus cuatro añitos. Morfable. Amor eterno", escribió embobada Moria en su cuenta de Instagram recibiendo cientos de corazones por parte de sus seguidores.