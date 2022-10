"Con una sensibilidad no censurada El Zar mantiene el espíritu del rock argentino y es parte de la camada actual emergente de la música", dice la carta de presentación de este dúo que sin prisa pero sin pausa logró ubicarse entre los combos jóvenes más seguidos del género, con muy buena respuesta en el vivo y en las plataformas. Pablo Giménez y Facundo Castaño son las cabezas de la banda nacida en Buenos Aires en 2016, que en un puñado de años ya metió tres discos -Círculos (2016), A los amigos (2018) y Pura casualidad (2020)- y varios hits, entre ellos Año nuevo, Las voces, La declaración, El momento perfecto y El disparo, los dos últimos, un adelanto del cuarto disco que verá la luz el mes próximo. Con ascendente éxito en escenarios argentinos y extranjeros, el dúo sonará en vivo por primera vez en San Juan hoy (ver aparte).



"¡Qué ganas de ir para allá!", soltó espontáneamente Pablo, quien dialogó con DIARIO DE CUYO sobre el buen presente de El Zar y del rock-pop en el escenario musical actual.



- ¿Qué les pasa cuando llegan por primera vez a un lugar y ya se corean sus temas?

- Es increíble, una sensación única. Ir a tocar y conectar con la gente es una sensación de gratitud... nos pasó también en Perú y México, que estuvimos hace poco... Es muy loco, nos pone muy felices, porque todos los días estamos dedicados a esto y poniéndole energía para que salga.



- Así empezaron grandes bandas del rock nacional. ¿Sienten que están haciendo ese camino?

- Bueno, me cuesta un poco compararme con mis grandes ídolos en ese sentido, pero un poco también es así... A nosotros nos gusta hacer música. Con Facu, con el que hacemos todas las canciones, la idea de hacer música siempre fue por el sólo hecho de que nos fascina el arte y es nuestra manera de expresarnos, sin muchas más pretensiones, pero la verdad que la respuesta del público es muy necesaria para el proyecto, para que crezca y poder seguir, así que ojalá vayamos por el mismo camino.



- ¿Y cómo se ven en un escenario donde hoy reina el trap?

- La verdad que es un honor pertenecer a este género del rock, el pop, el indie y también valoro mucho la escena actual del trap, me parece algo fortísimo que nos está poniendo en los ojos del mundo, me parece que como nunca antes. Hay artistas nacionales como el Duki, Wos, Nicki Nicole, Bizarrap que están en Primera A, en las carteleras internacionales con los más grandes del mundo; y está buenísimo y aprendemos también de esa escena; pero estamos con el pop y el rock más clásico argentino, y también creemos que es una escena refuerte, que está creciendo y que hay un montón de bandas muy buenas, como Bándalos Chinos o Conociendo Rusia, por nombrar algunas, porque hay un muchas más.



- ¿Y por qué el foco está puesto en el trap, como un fenómeno?

- Yo creo que son épocas y generaciones. Me parece que hoy en día los artistas del trap, el hip hop y el rap tienen muchas cosas para decir y creo que más el público adolescente se identifica con sus canciones... es así, en un momento se identifican más con un género, más con otro... Igualmente es como raro hablar de género musical porque en algún punto se entrecruzan todos y nosotros podemos compartir público con la gente que va a ver a Catriel, por ejemplo, y viceversa. A mí me gustan muchísimos artistas de trap y otros no me gustan, creo que no tiene que ver tanto con el género sino con las canciones de cada artista particular. Sí es un fenómeno que está cautivando al mundo en general y a la Argentina también, pero también hay mucho pop dando vuelta... Y además siento que el trap se está abriendo un poco, que no es como hace dos años que quizás era puro, más duro. Soy productor, trabajo con artistas de trap y siento que ahora está yendo más para la canción.



- Hace poco estuvo en San Juan Ysy-A...

- Es buenísimo.



- ... Y dijo que "el pop siempre es un cáncer para todos los géneros musicales".

- Bueno... no sé qué habrá querido decir con eso o si fue un título... Respeto su opinión, no tengo mucho más que agregar... Pop significa "popular", lo que le gusta a la mayoría de la gente y la verdad es que en ese sentido hoy el trap es más pop que el pop, es lo más popular de ahora, así que no sé. Por ahí se refiere más al pop género musical año 2000, o canciones... desconozco.



- Hay quienes creen que el trap ha tomado la posta del aquel rock contestatario, combativo, más social. ¿Coincidís?

- A ver... no sé si el trap es contestatario, la verdad; ni de letras sociales porque muchas veces hablan de riqueza, de plata, de la noche, de joda... El trap puede ser igual de banal que una canción de pop.



- Como dijiste antes, no es una cuestión de géneros...

- Claro. Y no me parece que sea un género que, al menos por ahora, lo puedas encasillar, menos como social o combativo, eso definitivamente no me parece. Y tampoco pretendería que así fuera, cada artista expresa lo que quiere y eso es lo valioso. No me parece que un artista que habla de temas sociales sea más o mejor que otro que habla de amor, es igual de artístico.



- En su caso, su carta de presentación dice que ustedes conservan la esencia del rock argentino...

- Ojalá sea así, porque somos muy fanáticos de toda la guardia argentina de rock y de pop, histórica y actual; pero también disfrutamos de la escena actual mundial, escuchamos mucha música siempre y hacemos lo que nos pinta en el momento, tratamos de no encasillarnos...



- Ya les han pegado varios rótulos, no sé si les guste eso...

- Un poco funciona así... A nosotros nos gusta fluir pero muchas veces necesitamos tener una bandera, quizás es una muletilla necesaria y nos hacemos cargo también de eso, aunque en el proceso de creación de nuestras canciones pasemos por mil estadios. Si eso es lo que la gente siente, también hay que hacerse cargo, aunque obviamente no soy fanático de los rótulos.



- ¿El Zar nació con esa identidad, ya premeditada, o se fue amasando?

- Creo que es algo que se va moldeando. Nosotros empezamos en esto por el solo hecho de que nos gustaba y queríamos hacer canciones, sin otra pretensión que hacer arte, música. Puede sonar liviano, pero al contrario, es el mensaje más fuerte, que es hacer lo que te gusta. Y a lo largo del tiempo uno se va perfeccionando, ve dónde se siente mejor y eso también puede cambiar... Así que sí, se fue construyendo.



- ¿Y sus discos son una radiografía de eso, de la evolución de la banda?

- Definitivamente. Y creo que ha ido para mejor. Me gusta más Pura casualidad que Círculos; y muchísimo más me gusta el disco que ahora viene, que ya está terminado y va a salir en noviembre. Acá estamos metiéndole todos los días para eso.



EL DATO

El Zar. Hoy, 19 hs, en cervecería Ancestral (España y Newbery). Entradas $1800 (más $180 de cargo por servicio venta internet) en www.entradaweb.com.ar