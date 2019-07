El cantante Rodrigo Tapari estuvo en el programa “Almorzando con Mirtha Legrand” y reveló una dramática situación que vive al interpretar uno de los hits de Ráfaga, la banda que lideró por 14 años.

En el año 2016, el músico escribió “Una cerveza”, tema que se convertiría en una de las canciones más escuchadas de la cumbia argentina. Pero, pese a su popularidad, el cantautor reveló que pretende que con el tiempo salga de su repertorio.

Según reveló en la mesa de Mirtha, Tapari debió enfrentar una grave adicción al alcohol: "Muchas veces subí al escenario borracho. Me tomaba dos botellas de whisky antes de cada show", sostuvo. Por lo que “Una cerveza” representa para él una contradicción ya que hace años no consume esas bebidas.

"Que irónico que fue todo porque la canción fue un éxito rotundo. Se grabó en 2014. Primero funcionó en Bolivia, después en Chile y Perú y aquí en 2017", comenzó contando y recordó que al momento de escribir el tema él tomaba mucho, pero su realidad cambió.

Y agregó: "La empezaron a hacer las hinchadas de Boca y River y la pasaban en los canales de televisión. Fue un poco contradictorio para mí porque yo estaba saliendo del alcohol y estaba cantando Una cerveza".

"Porque vos se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol", reza en su estribillo y Tapari siente que ese no es un buen mensaje para su público. “No es que reniego, pero es una canción que de a poco quiero limpiar de mi repertorio porque considero que debo dejar de cantarla", dijo el cantante.

Enfocado en su carrera de solista, el éxito de Ráfaga sigue siendo una de las canciones más pedidas en sus shows. Incluso algunos segudores le gritan "eh, la cerveza... por tu culpa yo tomo".

"Yo les digo 'no, yo la canto y no tomo, no hagan todo lo que dicen las canciones'”, agregó Rodrigo.