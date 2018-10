"No es importante ser recordado. Lo importante es saber que mi trabajo será recordado". Charles Aznavour

Su particular voz lo propulsó a lo alto del panorama francés e internacional con más de 150 millones de discos vendidos en todo el mundo; más de 1.400 canciones registradas, 800 de las cuales fueron de su autoría, casi 300 discos publicados, sin contar su trayectoria en cine junto a Jean Cocteau, François Truffaut, Claude Chabrol y Alain Delon. Charles Aznavour fue el último gran representante de la "chanson française" a la altura de su amiga Edith Piaf; y su muerte, ocurrida ayer a los 94 años en Alpilles (sur de Francia) tras regresar de una gira por Japón, consternó al mundo.



Su fallecimiento fue tendencia en Twitter, donde manifestaron su dolor personalidades de la política y artistas como Alain Delon, Patrick Bruel, Mireille Mathieu, Brigitte Bardot, Benjamin Biolay, Nathalie Baye o Jean Dujardin.



El éxito tardío, que no le llegó hasta los 36 años, se prolongó hasta el final. De hecho, recuperaba fuerzas para lanzarse a otra serie de conciertos -el 26 de octubre tenía una fecha en Bruselas- combinando el romance con un toque de compromiso, el que le venía de sus raíces armenias, el país de sus padres, emigrantes.



"¿Cuáles eran mis puntos débiles? Mi voz, mi estatura (1,65 metros), mis gestos, mi falta de cultura e instrucción, mi falta de personalidad", reconoció Aznavour, autor de clásicos como La Bohème, She y Venecia sin ti. "Tenacidad no me faltaba y fue eso lo que compensó", explicó el autor nacido en 1924, cerca del jardín de Luxemburgo, con el nombre de Shahnourh Varinag Aznavourian.



A lo largo de su vida, este "chico de la calle" se codeó con la Piaf, que simbolizó el triunfo de la niña pobre; y con Maurice Chevalier, la voz de una Francia acomodada. Al término de la 2da Guerra Mundial, su encuentro con el pianista Pierre Roche marcó el inicio de su carrera, aunque lo crucial fue su relación con el editor Raoul Breton quien le presentó a Piaf, a cuyo servicio trabajó como secretario, chofer y compositor.



Los '60 fueron su década dorada en lo profesional, en tanto que su vida amorosa se ensombreció con el fin del matrimonio con la sueca Ulla Thorsell. Padre de una mujer y de 2 varones, de 2 parejas anteriores -Patrick murió a los 25 años, en 1976-, Aznavour encontró estabilidad con Thorsell, con la que tuvo otros 3 descendientes. Y, luego de vivir en Suiza y EEUU, se implicó en la reconstrucción de una Armenia asolada por el terremoto de 1988.



En el olimpo de los cantantes galos, con Johnny Hallyday (1943-2017), Serge Gaingsbourg (1928-1991), Jacques Brel (1929-1978) y la propia Piaf (1915-1963), entre los reconocimientos que obtuvo en vida, se destaca la estrella que luce desde 2017 en el paseo de la fama de Hollywood. (EFE)



Ellos dicen



"Era profundamente francés, aferrado visceralmente a sus raíces armenias, reconocido en el mundo entero,

Charles Aznavour acompañó las alegrías y las penas de tres generaciones. Sus obras maestras, su voz, su influencia única le sobrevivirán largo tiempo". Emmanuel Macron, presidente de Francia.



"Charles fue mi mentor, mi amigo, mi amor. Lo extrañaré por siempre". Liza Minnelli



"Escenas de todo el mundo fueron para ti 'El bohemio' que tanto amaste. Tú, hijo de Armenia, te conviertes en embajador de 'placeres pasados de moda', tus canciones doradas han soñado generaciones de románticos. 'Y sin embargo'... 'Como dicen'... 'Tienes que saber' dejar la mesa, pero el amor que llevamos nunca será servido.

Siempre te quedarás". Celine Dion



"Hoy el cielo tiene una nueva estrella y la música despide a otro grande". Alejandro Sanz



"Se nos acaba de ir un grande entre los grandes, Charles Aznavour. Tuve el gran honor de grabar con él en París su histórica Boheme para mi disco 50 Años después!", Raphael.



"Estoy destrozado, estoy totalmente enfadado, estoy muerto, amo a este hombre, lo conozco desde que comencé, comenzamos prácticamente juntos". Alain Delon



"El cielo ahora sabe un poquito mejor lo que es el amor". Pablo Alborán



"Adiós Aznavour!. Gracias por todo y por tanto! Vive la Bohemé!". Enrique Bunbury



"Era nuestro as inmortal, nuestro as de los poetas". Brigitte Bardot.



"Descansa en paz mi queridísimo amigo". Julio Iglesias

"Charles permanecerá (...). Sus canciones son intemporales y permanecerán grabadas en nuestra memoria. Compartimos tantas veces los escenarios del mundo". Mireille Mathieu.

"La música está triste". Nacha Guevara



"Se fue nomás. Ya lo extraño. Au revoir Charfles Aznavour". Christophe Krywonis