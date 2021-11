Fernando Aguilera, el referente visible de la conocida banda sanjuanina Roxana Porcelana, es quien desde hace años, organiza distintas ediciones del show tributo a Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, como un homenaje a una de las bandas más emblemáticas y masivas del rock nacional. Mañana, en ensamble con Vía 66, será el último recital del año bajo este esquema y además, será como una "despedida" aunque no del todo, porque tiene intenciones que otros colegas tomen la posta y continúen con la iniciativa. "Será el último concierto para mí, porque de ahora en adelante quiero dedicarme a trabajar en canciones propias que fueron grabadas el año pasado y que todavía no pude estrenarlas", relató el músico. El factor tiempo es otro de los motivos centrales de su decisión: "A esta altura de mi vida, que tengo 51 años, el cuerpo empieza a pasar factura, afronto varios compromisos encima como el trabajo y la familia encima. Llevo 30 años tocando y el tiempo ahora empieza a ser un tesoro preciado", dijo Fernando. Sin embargo, no es fácil desprenderse en lo personal: "amo hacer estos conciertos. Los Redondos son parte de nuestra historia y de nuestra vida, lo seguiremos manteniendo en pie. Ojalá que otros músicos, como los chicos de Vía 66 continúen con esto, porque los tributos, no son patrimonio mío, es de todos los artistas argentinos, porque detrás de todo esto, hay puro amor por las canciones de Los Redondos", expresó.

El show que se verá mañana en el Anfiteatro Buenaventura Luna del Auditorio Juan Victoria, (abrirá las puertas a las 20hs) tendrá a Emiliano Sánchez (guitarra y coros), Eliana Sánchez (teclas y coros), Guido Ayala (bajo y coros), Jorge Riveros Grosso (batería), Jorge Martínez (percusión), Pablo Beep (percusión), Héctor Monardes (trompeta), Fernando Aguilera (voz) y Jorge Cedeño (guitarra).

Las entradas anticipadas ($600 y en puerta $800) participarán por tickets para ver el recital de Fundamentalistas del Aire Condicionado que se realizará el 12 de diciembre en La Plata. Pueden conseguirse en Pink Floyd Café.