Siempre en búsqueda de nuevas experiencias artísticas, Lore Esbry no sólo se desarrolla como intérprete musical independiente, actividad que ejerce bajo el pseudónimo Lucre Love. Lejos de los micrófonos y las claves de sol, hay otra faceta de ella, mucho menos conocida, que toma cuerpo en el plano de las artes visuales; y concretamente, en la fotografía. Como lo viene haciendo hace años, casi en silencio dedica buena parte de su tiempo a la fotografía; pero ahora se decidió a mostrar esas realidades que captura con su cámara. Hoy, en la planta baja del Centro Cívico, Esbry inaugurará su primera exposición fotográfica, denominada 'El Mundo que no vemos'. En 40 imágenes de formato A4 armó un recorrido por ese universo de lo diminuto, al que por lo general las personas no le prestan mucha atención. ¿Quiénes lo habitan? Insectos, animales y todo lo que capta la lente macro, dispuesta para mostrar la realidad desde otra perspectiva. 'Me encanta lo chiquito. Cuando enfocás en macro a un bichito, una hormiga o lo que sea diminuto, te das cuenta que hay otro mundo que ni imaginamos', comentó Esbry. 'Desde siempre me gusta la fotografía, empecé de chica, entre los 6 y 7 años; lo tomé de mis padres, que también se dedicaron a esto. Ahora, de una manera muy amateur, me animo a mostrar lo que hago. Tengo mucho material para mostrar en próximas muestras que voy a preparar', agregó la cantante, que prácticamente nunca interviene las escenas, y que asegura que en cada imagen hay una historia.

Lore Esbry

La cita para la inauguración de la muestra, libre y gratuita, es hoy a las 20 y permanecerá hasta el 10 de agosto. Podrá visitarse en horarios de corrido, los días hábiles.