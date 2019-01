Respondió a las críticas



Lali Espósito se refirió al revuelo por la canción que grabó con Thalia, "Lindo pero bruto". "Como somos mujeres riéndonos de los hombres brutos que creen que con DINERO y solo BELLEZA pueden enamorar es 'polémico'. Paaar favarrrr. Bailemos y disfrutemos de esta bomba de Thalía".





Se fue a Nueva York



A diferencia del año pasado, que hizo una gran fiesta en Punta del Este, Susana Giménez decidió pasar su cumpleaños en Nueva York. La diva viajó ayer junto a su hija Mecha y algunas amigas muy cercanas para festejar en Nueva York. Después pasará unos días en Miami.



Ya tienen fecha



Jorge Rial y Romina Pereyro se casarán el 20 de abril, según se supo al circular una imagen de los novios con la fecha. La weedding planner será Claudia Villafañe y el conductor ya aseguró que "no será un casamiento con gente de la farándula" sino con los que los quieren.





Enamoradísima de Cabré



Laurita Fernández habló de su relación con Nicolás Cabré. Dijo que confía en él plenamente porque es un hombre honesto y frontal. "Yo venía con problemas para poder confiar... Con Nico no me pasa, me respeta, me siento cuidada en todos los sentidos", aseguró. ¡Palito para Fede Bal!





Dicen que no va más



El noviazgo de Pampita y Pico Mónaco terminó a menos de un mes de la reconciliación, según dijo la modelo en Twitter. "Estamos tristes porque dimos lo mejor y no funcionó como esperábamos", escribió. Algunos aseguran que el regreso fue por motivos comerciales.