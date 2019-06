Como suele hacerlo frecuentemente, la bailarina Adabel Guerrero compartió un tierno video en las redes sociales en donde se la ve a su pequeña hijita, Lola, haciendo una de sus travesuras: nada más ni nada menos que con intención de salir e irse a pasear.

Divertida con las ganas de Lola de hacer cosas Adabel Guerrero lo contó muy feliz en su cuenta de Instagram: “Lola ya quiere ser independiente, ya quiere rajar a los juegos. ¡¡¡Dios!!! Lo que me espera en unos años más”, escribió Adabel junto al video donde a Lola se la ve caminando, con intenciones de irse.

El problema es que muchos seguidores advirtieron que la criatura estaba muy cerca del ascensor y que podría pasarle algo a la nena, y así se lo hicieron saber a Adabel Guerrero a través de los comentarios que dejaron en su posteo.

“Todas las mamás sabemos cuáles son los peligros que existen, ¿me vas a decir que no sabés lo peligroso que es el ascensor?”, fue uno de ellos, por ejemplo. Mientras que otra seguidora de Adabel opinó: “Me dio miedo ver a la bebé, parecía en peligro, por lo del ascensor”.

Pero no fueron los únicos comentarios que recibió Adabel Guerrero en el posteo sobre su bebé, también le escribieron cosas como: “Ser madre primeriza nos cuesta, pero esas no se hacen. Es lo mismo que deje a mi beba sola cerca de un enchufe, es obvio que va a querer tocar, ¡si no miden el peligro”, comentó otra usuaria de Instagram.

Aunque hubo quienes la defendieron, finalmente Adabel terminó por explotar y les respondió a todos: “Me tienen harta todos los opinólogos”. Sin dudas, un video que encendió la polémica en las redes sociales.