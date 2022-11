Luego del éxito global en que se convirtieron este año las series Dahmer: Monster: la historia de Jeffrey Dahmer y El vigilante (The Watcher), Netflix ha ordenado a su creador, Ryan Murphy, dos temporadas más de la primera y una segunda entrega de la miniserie protagonizada por Naomi Watts. Hasta ahora la producción sobre el asesino de El Caníbal de Milwaukee está a punto de alcanzar las mil millones de horas vistas en el sistema streaming.

Hasta ahora el servicio de entretenimiento no ha revelado qué cubrirán las dos entregas adicionales de la franquicia de antología Monster, pero dijo que “contarán las historias de otras figuras monstruosas que han impactado a la sociedad”. Murphy, a través de su serie documental Conversaciones con asesinos (disponible también en Netflix) ha recapitulado las historias de otros homicidas como Ted Bundy y John Wayne Gacy. Esto podría dar una pista de hacia donde podrían ir las nuevas entregas, que quizá se enfoquen en estos personajes.

Luego del anuncio, Bela Bajaria, Directora de Televisión Global de Netflix, dijo: “El público no puede dejar de mirar a Monster y The Watcher. El equipo creativo de Ryan Murphy e Ian Brennan en Monster junto con Eric Newman en The Watcher (El vigilante) son narradores magistrales que cautivaron al público de todo el mundo. La fuerza consecutiva de estas dos series se debe a la distintiva voz original de Ryan que creó sensaciones culturales y estamos encantados de seguir contando historias en los universos de Monster y Watcher“.

Según Deadline, la plataforma ha estado impaciente por alargar Monster, luego de que se convirtió en un suceso tras su estreno en septiembre de este año. Actualmente, la producción protagonizada por Evan Peters es la segunda serie en inglés más vista en la plataforma, sólo detrás de Stranger Things. El éxito de ambos programas llega después de que algunos otros títulos de Murphy no consiguieron el resultado que se esperaba, como fue el caso de The Politician, Ratched y Hollywood. El productor y la compañía de la N llegaron a un cuerdo en 2018 por 300 millones de dólares para que el creador de Glee desarrollará contenido para ellos. Dicha unión vencerá en unos meses y aún se desconoce si se renovará.

Dahmer: Monster: la historia de Jeffrey Dahmer está protagonizada por Evan Peters como el notorio asesino en serie. La serie de diez partes se cuenta en gran medida desde el punto de vista de las víctimas de Dahmer, y se sumerge profundamente en la incompetencia y la apatía de la policía que permitieron que el nativo de Wisconsin se embarcara en una ola de asesinatos de varios años. La serie dramatiza al menos 10 casos en los que Dahmer casi fue detenido pero finalmente lo dejaron ir. Niecy Nash también protagoniza la serie, junto con Richard Jenkins, Molly Ringwald y Michael Learned. La serie proviene de Murphy e Ian Brennan, quienes la crearon y fueron productores ejecutivos junto con Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Evan Peters, Janet Mock y Carl Franklin. Esta serie, para continuar, modificaría su título a Monster más la información del nuevo asesino a ser retratado.

El vigilante, por su parte, que llegó al servicio streaming el 13 de octubre, ahora ha sido visto durante 125 millones de horas en sus primeros cinco días en el servicio. La serie protagonizada por Naomi Watts y Bobby Cannavale llegó al top 10 en 90 países. La serie sigue a la familia Brannock cuando se mudan a lo que se supone que es la casa de sus sueños en los suburbios, pero rápidamente se convierte en un infierno. Las ominosas cartas de alguien que se hace llamar “El Vigilante” son solo el comienzo de los siniestros secretos del vecindario. Inspirada en la historia real de la infame casa “Watcher” en Nueva Jersey, la serie también está protagonizada por Mia Farrow, Terry Kinney, Jennifer Coolidge, Richard Kind, Margo Martindale, Joe Mantello, Noma Dumezweni, Christopher McDonald, Michael Nouri, Isabel Gravitt, Henry Hunter Hall y Luke David Blumm.