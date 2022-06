Fotos Marcos Urisa

Vibrantes. Las obras de Balderramo derrochan color y el artista las ubica dentro del estilo del arte pop. En esta muestra, el vino es protagonista.

El Centro Cultural Estación San Martín renueva su muestra mensual, en el marco de los festejos por el 460º aniversario de Fundación de San Juan, y será con la exposición que inaugura hoy el experimentado artista plástico Daniel Balderramo.



Relatos del vino está integrada por 25 obras realizadas casi en su totalidad para esta ocasión, la mayoría de gran tamaño (de 2 metros por 90 cm). Y son las historias que disparan las reuniones, los encuentros, los que Balderramo decidió hace más de una década comenzar a plasmar en lienzo; con una fuerte influencia en casa y es que su esposa, Patricia Sánchez es enóloga- actualmente vicepresidente del consejo de enólogos- así que todo lo referente a la bebida nacional es tema de conversación y degustación. "Siempre en la familia, nuestra pareja ha estado presente una copa de vino para compartir juntos, en el ámbito de la enología tuve la oportunidad de conocer maravillosas personas, como los enólogos. Así que el arte y el vino se conjugan de una manera muy particular, yo considero que los enólogos son artistas que hacen obras de arte para beber, y yo hago obras de arte para apreciar con los ojos, así es la poética que tengo para tomar este tema" comentó a DIARIO DE CUYO el artista, que más allá de su pasión por el vino nacida por compartirlo con su pareja, se apoya en otro factor. "Fui encontrando en la temática del vino una condición de identidad que nos une a los sanjuaninos. Me ha sucedido viajar, en Buenos Aires o en otras provincias y que me pregunten de dónde soy y que cuando uno dice de San Juan, inmediatamente te conecten con el vino y la uva. Con eso me terminé de dar cuenta, porque quizás estando aquí no lo notamos, pero alrededor nuestro siempre hay un parral, alguna vid, a la vuelta de casa ya tenés un viñedo" apuntó, el pintor que ha expuesto antes, dos veces en la muestra colectiva Mi mejor obra en el Auditorio Juan Victoria; fue premiado en el Salón Impulsarte San Juan 2019 (Municipalidad de la Capital), recibió mención en el Salón Cordillerano (2017) y es autor del mural "El amor nos protege ubicado en el Paraje Difunta Correa.

Balderramo elige el arte figurativo para sus obras. "Son cuadros en los que podés reconocer la presencia de la figura humana y dentro de eso hay un estilo con el cual me siento identificado que es el arte pop, surgido en Estados Unidos, en la década de 1970, básicamente toma de los medios de comunicación masivos las imágenes y la poética para llevarla al mundo de las artes visuales, entonces tengo una obra que se llama "Patero Marilyn", tomé esa fotografía de Marilyn Monroe en la que se le vuela la pollera desde abajo y desde mi poética en vez de que abajo haya un sótano de donde sale aire, yo la imagine en una cuba de uvas pisando las uvas, y entonces es Marilyn quien te hace el vino. Son diálogos que tienen que ver con la temática, no es sólo pintar el vino, la botella, la copa, o la bordalesa, sino que con los elementos armar un relato, una historia, un cuento artístico en este caso" contó el artista que es técnico constructor y egresado de Artes visuales donde dice que compartió "con el gran artista Mario Pérez" y Arturo Sierra.



Balderramo trabaja con acrílicos, con colores intensos, brillantes (con el vino no le gusta pintar porque dice que es muy inestable en los colores y variaciones, y varias de sus piezas forman series. "Los voy conectando. Hay una serie que comencé hace poco que tiene que ver con este auge que hay ahora de la inteligencia artificial (IA), he comenzado a desarrollar una variante de la temática conectada a eso trasladándolo a un mundo imaginario, pensando qué pasaría si un cyborg o un robot comenzara a degustar vinos, qué sería de esto, ¿se le haría un cortocircuito en la panza?" se preguntó Balderramo, que viene de ser premiado en 2020 en el Salón Virtual de Artistas digitales con la obra "Amor de inteligencia artificial.

Esta serie de la IA la conecto con el metaverso, yo le puse el "metavinerso", sería esta conexión con el mundo artificial y donde aparece el mundo del vino, ¿está la obra Metavinerso, Robot degustador, Vino al punto. Me interesan todas esas cosas, los cuadros pretenden dialogar con eso en un relato abierto, aquí no hay nada cerrado ni a favor ni en contra, es un relato que se abre a una imaginación" dijo Balderramo que no ocultó su emoción por esta primera oportunidad de mostrar en solitario su trabajo.



EL DATO

RELATOS DEL VINO. Inauguración hoy a las 19.00 en Centro Cultural San Martín. Horarios de visita (hasta el 27 de junio) de lunes a viernes de 8.30 a 13.30 y de martes a sábado de 17.00 a 21.30. Gratis.