Quedaron definidas las instancias preliminares para la competencia regional de Freestyle Cruce de Campeones. En Caucete, la batalla entre el rapero Jaff_Edlp y Street Pudding, quedó en manos del primero; mientras que en el Anfiteatro El Globito, por Capital, el sanjuanino Pelin Pateatraseros le ganó a CH. Tanto Jaff como Pelin, son ahora los finalistas para la gran batalla el 28 de febrero en la Fiesta del Sol. Será la oportunidad decisiva para subir a la instancia nacional de uno de los certámenes más importantes del Freeestyle en todo el país. DIARIO DE CUYO pudo comunicarse con el rapero mendocino Julián Funes (alias Jaff) quien vivió una jornada explosiva en la ciudad caucetera junto a otros 70 competidores locales. "La verdad que el evento fue tremendo. Me encantó estar compitiendo, es la primera vez que me siento tan cómodo gracias a la gente. De a poco, todos nos vamos uniendo en una gran comunidad', contó el joven de 20 años.



A la hora de hacer las batallas, contó que se vive una gran descarga: 'De adrenalina, emoción mucho amor por esta disciplina. El plus que busco es tener versatilidad', contó el rapero que es también estudiante de comunicación social por la Universidad Nacional de Cuyo.



Para él, cada batalla es también un espacio de lucha social, protesta y conciencia: "Queremos que nuestra voz hable por la de los demás que no pueden decir lo que pasa en nuestra realidad. Entre nosotros nos damos fuertes debates, nos decimos de todo, pero con respeto, porque somos parte de una unión y es lo que predicamos', reveló. Por último, dejó en claro que para él, el Freestyle, no solo es un arte, sino también un deporte: 'me preparo mucho, hago las cosas en serio y quiero que se valore el esfuerzo. Me gustaría que todo Cuyo se destaque en esta competencia, porque hay una movida gigante que está creciendo en las provincias'.