Por si algo le faltaba a esta saga sentimental, rompió el silencio Eliana Mendoza, la mujer que salió con la pareja de Florencia Peña, Ramiro Ponce de León.

"Él me decía que la amante era Florencia Peña, no yo", dijo la tercera en discordia. La actriz había admitido ante los hechos que los audios eran actuales y no de "hace cinco años", como había asegurado junto a su novio, cuando se difundieron las conversaciones eróticas.

"A mí el gran barón me decía que no la podía dejar a ella por el bebé (Felipe)", aseguró la joven. Y agregó: "Soy una mujer, salteña, de General Güemes, romántica y con don de gente, que creí ciegamente en lo que mi hombre me dijo durante cinco años".

"No pertenezco a ningún juego perverso de poliamor", dejó en claro, haciendo referencia a las palabras de la popular actriz.

Mendoza también contó que sufrió "violencia de género, violencia psicológica y manipulación machista". Además, le agradeció a su grupo de amigas por haber hecho públicos los audios que tanto están dando que hablar.

"No supe, no quise o no pude ver al cobarde que hoy sonríe por hacerle daño a alguien que lo creyó un hombre y que perdió un embarazo de él", sostuvo.

Por su parte, la jurado del Bailando 2018 aseguró que mantiene una relación "consensuada y abierta" con el padre de su hijo Felipe, de un año.

Y también explicó que estaba al tanto del vínculo que mantenía el abogado salteño con otras mujeres, pero que no le gusta la exposición a la que se vieron envueltos. "Lo último que quiero es que él esté en este punto, y si él pidió que no se filtraran los chats, fue porque sabía que me dañarían, pero yo ya sabía de la existencia", aclaró Peña.