Son momentos decisivos para los artistas sanjuaninos que participan en La Voz Argentina. En la última gala de los play-off (eliminatorias) de este lunes, la prueba dura que afrontó Emilia Soler con carisma, energía y potencia, le valió tener la aprobación preferencial de Lali Espósito. De las cuatro voces elegidas por la coach, Emilia se quedó con la ronda al interpretar la canción 'Good Woman'. Mientras que Andrés Cantos, deberá someterse a la decisión del público, mediante votación online, para continuar en el reality, al igual que Dandara Guimaraes, la otra sanjuanina participante. DIARIO DE CUYO pudo comunicarse con las voces protagonistas para que cuenten cómo atraviesan estas instancias clave para el desarrollo del certamen. Emilce expresó: 'poder desenvolverme en televisión es algo que nunca pensé que se diera. El programa me está dando herramientas que antes no tenía, como la interpretación o la presentación escénica. Me siento muy emocionada porque nunca me tocó estar en un escenario como el que estuve ayer (por la noche del lunes) Además, mis compañeras son tan excelentes, tan dignas contrincantes que cualquiera puede llegar', dijo la joven cantante.



Cuando se apagan las cámaras, Emilce contó en ese instante de intimidad en el set, cómo el equipo de Lali recibe esa contención necesaria de su coach, para mantenerse motivadas y animadas: 'así como se ve en la tele, Lali es tal cual en la vida real. Es muy cercana y nos sigue a todas en lo que hacemos. Nos da consejos, nos dice cosas lindas. Me siento satisfecha por las participaciones que vengo haciendo y sé que puedo dar más y me quiero superar más. Siento que desde la primera audición hasta esta etapa, la Emilia de ayer no es la misma Emilia de hoy', sostuvo. Y en ese cambio, lo ve Emilce como una resultante de un proceso en el que debe reinventarse en cada pasaje del programa. Como señaló ella misma: 'sí compito más conmigo misma que con las demás'.



Por su parte, el joven Cantos, está también pasando un momento excepcional. 'Estoy tratando de sentar los pies en la tierra de todo lo que me está sucediendo. Nunca imaginé un desafío tan díficil por hacer con esta canción de Disney. Por un momento me sentí muy bien cómodo, a la vez temeroso, con dudas y fue bastante riesgoso. Son un montón de sentimientos juntos. Y hoy, el celular me explota de saludos y respuestas de la gente, con mensajes de apoyo, que me muestran las votaciones y es fabuloso', remarcó el cantante cuyano.



Respecto a la performance y a la devolución que tuvo el jurado para su actuación, Andrés asimiló y coincidió con los argumentos: 'siento que sí se valora el trabajo artístico en el programa y nos cuidan bastante. Estoy conforme con lo actuado. Y desde que estoy en este reality, es una ventana de oportunidades que se abre para que miles me conozcan y sepan quien soy'.



Cantos, viene de un largo linaje familiar apegado a las tradiciones cuyanas, a su canto, música y folklore de la cuyanía. Sin embargo, el joven fue incursionando y metiéndose en otros terrenos como la salsa y el melódico que, lejos de desbarrancar de su línea, le está dando resultados positivos, sin embargo, no reniega, ni se aleja de su esencia por más que interprete ahora otros géneros y estilos: 'no soy un chabón que vende algo que no es. Soy super transparente. Estoy trabajando mucho para estar donde estoy. No quiero ser el Andrés Cantos de La Voz Argentina. Quizás si no hubiera estado en el programa, hubiera continuado con lo que vengo haciendo siempre. Pero este atajo me puso en un lugar hermoso que valoro mucho y respeto', concluyó el folklorista. Para seguir la votación y apoyar a Cantos para que siga en el equipo de Lali Espósito, hay que ingresar a www.lavoz.mitelefe.com