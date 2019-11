La ceremonia se celebró el sábado 9, pero la estatuilla de oro se entregó recién a las 00.40, cuando ya era domingo. El Martín Fierro de oro de radio 2019 fue para Elizabeth "La Negra" Vernaci.

Así, la conductora de Pop (FM 101.5) se convirtió en la primera mujer en recibirlo desde que la premiación se realiza en exclusiva separada de la TV (desde 2016).

Desde el Alvear Icon, con televisación de América, más de 400 invitados y la conducción de Gustavo López y Julieta Prandi, la gala tuvo sus picos de emoción con los homenajes a Fernando Peña (a 10 años de su muerte) y Nora Perlé (por sus 60 años como locutora).

"Pensé que no iba a llegar nunca", festejó la locutora, vestida de negro, quien se tomó una foto con el ganador del oro 2018, Andy Kusnetzoff. "No lo puedo creer. Era hora de que le tocara a una mujer".

Discurso escueto el suyo, la portadora de la matrícula 2626 dijo hace unos años a Clarín: "Sigo siendo la mejor. No digo yo soy la mejor y los demás, una mierda. Yo digo que siento que todavía soy la mejor. Todavía no escuché a otra que diga lo que yo digo, con el peso con el que lo digo. El día que lo escuche, le pasamos la posta a otra. O directamente, me va a pasar ella por encima. El camino se abre solo para los buenos".

El otro gran candidato al oro era Fernando Bravo, quien se llevó la de "mejor conductor" y al enterarse de la noticia del máximo premio dorado felicitó a Vernaci.

A los 58 años, "La Negra" está en su gran momento radial. Conduce "La Negra pop"(Pop) junto a Humberto Tortonese.

El año pasado tuvo una triste salida de Radio con vos. En julio de 2018 se despidió al aire de sus oyentes de Black & Toc: "Hoy hay más plata por callar que por hablar", soltó entonces.

Marcelo Zlotogwiazda fue el gran recordado por sus colegas (a un mes de su muerte) y sus hijas se encargaron de dar un discurso en su honor cuando recibieron el premio por su programa, El horno está para bollos (Radio con vos).