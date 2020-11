Anne Hathaway pidió disculpas con la comunidad de personas discapacitados de Estados Unidos después de que su personaje en The Witches provocara reacciones negativas. La Gran Bruja que ella encarna tiene modificadas sus extremidades, lo que causó dolor en muchos niños que tienen amputaciones o malformaciones.



"Hago todo lo posible por ser sensible a los sentimientos y experiencias de los demás, no por un miedo, sino porque no lastimar a los demás parece un nivel básico de decencia por el que todos deberíamos luchar" sostuvo la actriz, quien además es madre de dos hijos, situación que además la llevaba a brindar una disculpa extra a las familias de esos niños a quienes aman "tan ferozmente como yo amo a mis propios hijos", y agregó, "lamento haber decepcionado a su familia".