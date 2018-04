Después de una semana complicada y un maremoto de críticas negativas, Mirtha Legrand pedirá disculpas en su programa de esta noche por el episodio de Natacha Jaitt del sábado pasado, cuando la mediática relacionó a figuras del espectáculo y el periodismo con el caso de abusos de menores en el fútbol. Trascendió que no habrá nada preparado, la Chiqui no tendrá un guión, sino que será "natural y espontáneo". Además se informó que los nombrados podrán tener derecho a réplica, pero por teléfono, no sentados a la mesa.