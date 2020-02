La del 31 de enero de 2020 no quedará como una fecha intrascendente en el calendario de la Colectiva Músicas de San Juan. Al contrario, es histórica. Contentas, unidas y movilizadas para hacer efectivo un derecho que vienen esgrimiendo desde hace años, y que comenzó a manifestarse en las redes sociales, las artistas sanjuaninas lograron establecer un espacio de diálogo con las autoridades del Ministerio de Turismo y Cultura, con el fin de pedir el efectivo cumplimiento de la nueva Ley de Cupo Femenino y Acceso de Artistas Mujeres e Identidades Disidentes a Eventos Musicales. Esta norma -la 27.539- que fue promulgada en el Congreso de la Nación en noviembre del año pasado, tendrá su correspondiente decreto reglamentario el 7 de febrero próximo. Pero para que del papel se lleve a la práctica, es necesaria la articulación local para que se garantice el mínimo del 30% de presencia femenina (solistas y grupos con integrantes femeninas o mixtos) en las grillas de espectáculos públicos y privados, festivales departamentales y fiestas provinciales.



Las músicas viralizaron un petitorio electrónico -que obtuvo más de 250 firmas de adhesión- con el objetivo de hacer visible esta demanda en el ámbito provincial. El pedido fue recibido por la ministra Claudia Grynszpan, quien las convocó a una audiencia (ayer) para tratar el tema. De la mesa participó el grupo de las artistas, la ministra Grynszpan y funcionarios vinculados al área. La conclusión del encuentro fue establecer un acta-acuerdo basado en tres ejes: el cumplimiento de la norma nacional en los eventos que organice el ministerio; que dicho compromiso se extienda a los organizados por los municipios; y que se generen espacios de capacitación y difusión sobre las producciones artísticas de las músicas sanjuaninas. Quien fiscalizará, será por naturaleza el Instituto Nacional de la Música, como órgano contralor con alcance en todo el territorio nacional. En consecuencia, el primer caso testigo en la ejecución de la norma (según adelantó la ministro) será la Fiesta de la Uva y el Vino de Caucete (7 y 8 de febrero); mientras que el acta-acuerdo se firmará para la apertura de la Fiesta del Sol 2020 (25 de febrero).



Fruto de casi un año de gestiones y de mucha militancia, Colectiva Músicas de San Juan fue marchando por un objetivo común, transversal, compartido y a conciencia. Con horizontalidad, fue sumando miembros, a tal punto de lograr unas 80 afiliaciones. DIARIO DE CUYO logró reunir a algunas de las integrantes de este espacio, que mostraron satisfacción y grandes expectativas. Ellas son Elida López (cantautora), Ana Laura Paroldi (solista), Dana Botti (guitarrista y compositora), Pierina Ciallella (Dúo Mixtura), Susana Castro (cantautora), Mariana Campbell (Guacamole), María José Ortiz (solista) y Luz Verónica Navarro (Los Cachafaces).



En este medio, meses atrás, la artista nacional Celsa Mel Gowland conceptualizó la esencia de esta ley, "no es punitiva (...) se trata de terminar con el viejo prejuicio de que la mujer no convoca o no vende". En otras palabras: de educar y deconstruir la visión subjetiva respecto al lugar que le compete a las artistas. En esta línea de pensamiento, Dana consideró que tras la sanción de la norma "dio el inicio necesario para educar a una sociedad en la igualdad desde la sensibilidad, no desde el choque y la confrontación".



La posibilidad de abrir este canal de diálogo con el Estado provincial le resulta a María José algo muy positivo: "Creo que es el preámbulo de mucho trabajo para hacer. Somos el resultado de lo que pasa en la sociedad, no es que nos levantamos en la mañana y ya somos feministas. Si una canción dice lo que está pasando, es porque nos define ese rol de trovadoras que somos. Venimos hartas de tantos palos recibidos".



Mientras que cada una repasaba su historia personal, fueron tejiendo redes de contención y vinculación desde lo afectivo, porque cada una de ellas encontraron puntos en común y lo expresaron abiertamente, como en el caso de Susana Castro: "Hace mucho tiempo que grillas de los espectáculos municipales no cumplen con el cupo femenino. Esto se ha naturalizado mucho y en Jáchal, la pasás muy difícil. Es un ámbito machista y conservador. Te cuestionan los presupuestos y no respetan el valor de nuestra producción", relató la jachallera.



Pierina, desde su mirada, postuló que "no somos individuas que tienen sus proyectos sólo para ganar plata. Se trata de lograr un espacio de reconocimiento, de protagonismo y también de empoderamiento", argumentó.



Por su parte, Elida profundizó más acerca del contexto de fuertes rupturas que la mujer viene planteando en este comienzo de siglo: "La vida civil de la mujer siempre fue circunscripta a lo doméstico. Pero eso está en revisión ahora. Hay toda una historia de patriarcado desde las instituciones hasta la vida íntima de las familias; historias de sometimiento que entraron en pleno cuestionamiento. Como músicas, humildemente luchamos en progresar a nuevas ideas igualitarias, para salir de la época feudal que sigue rigiendo en la sociedad de la provincia". En conclusión, esta asociación de voluntades, pensamientos y acciones por una meta en común, logró un avance en poco tiempo, como dicta la popular frase: "la unión hace la fuerza".

>> ENTREVISTA / Claudia Grynszpan Ministra de Turismo y Cultura

"Esto será necesario e irreversible"



- ¿Qué conclusión logra de este acuerdo?

- Me pareció muy positiva. Pese a que la ley todavía no está instrumentada, tomamos este concepto para elaborar las grillas y cumplir así con el cupo femenino. Pero la idea no es que se termine en esto, sino que se haga realidad en todo el calendario anual de la provincia. Hay que aspirar a superar el cupo del 30% y ayudar a las artistas de cada departamento, a que tengan las mismas oportunidades.



- ¿Cómo trabajarán con los programadores y organizadores?

- Primero haremos que conozcan la ley. La prioridad del ministerio será que si buscan apoyo para las fiestas departamentales, primero se contraten a artistas locales. Haremos un mapeo real de quiénes están para que no se contraten siempre a los más conocidos. Somos los primeros en tomar la iniciativa y ser ejemplo con la Fiesta de la Uva y del Vino de Caucete y con la FNS. El concepto existe, sólo hay que cumplirlo.



- ¿Qué realidades les plantearon las músicas?

- Coincidimos en la necesidad de trabajar en el territorio y potenciarlo. No puede ser que todo el desarrollo se concentre en los grandes escenarios de Capital y alrededores. También hay que llegar a los distritos alejados y poder mejorar la formación en canto, danza y teatro, con artistas, gestores y profesores de cada municipio.



Esto será necesario e irreversible. Es un derecho reconocido que debe ser ejercido y no hay vuelta atrás. Hay que trabajar en la concientización, difusión e información.