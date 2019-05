Ellen DeGeneres está dispuesta a contar su historia de terror para ayudar a otras chicas. La conductora fue abusada sexualmente por su padrastro cuando era adolescente y recién se animó a contárselo a su mamá décadas después. En ese entonces no se sentía "fuerte" como para hablar y ahora no quiere que ninguna otra joven sienta ese miedo.

En una entrevista con David Letterman en My Next Guest Needs No Introduction, DeGeneres, de 61 años, recordó su traumática experiencia. "Mi mamá se volvió a casar con un hombre muy malo, un hombre muy malo", definió así Ellen al marido de su madre, Betty, quien se divorció de Elliott DeGeneres después de 22 años en pareja.

Según contó Ellen, su madre fue diagnosticada con cáncer de mama justo después del segundo casamiento, y esa enfermedad resultó un punto de inflexión en su relación con su padrastro. "Me dijo que había sentido un nuevo bulto en el pecho de mi mamá, y que necesitaba palpar los míos porque él no quería disgustarla, pero necesitaba tocármelos", comenzó.

Ellen era una nena y creyó que ese pedido era normal y que ayudaría a su mamá. "Yo no sabía nada sobre los cuerpos, no sabía que todos los pechos son diferentes y… en cualquier caso, me convenció de que necesitaba tocar mis pechos. Después intentó hacerlo una vez más, y luego, otra vez más", continuó.

Los ataques empeoraron con el paso del tiempo hasta que un día, se volvieron violentos. "El trató de tirar la puerta abajo, y yo le di una patada a la ventana y salí corriendo porque sabía que eso iba a ir a más. Y no se lo quería contar a mi madre, quería protegerla. Sabía que eso iba a arruinar su felicidad", reconoció la conductora.

Hoy se arrepiente de no haber reaccionado con furia y de haber callado. Betty estuvo casada 18 años con ese hombre. "Estoy enojada conmigo misma porque yo era demasiado débil para afrontarlo. Tenía 15 o 16. Nunca debí haberla protegido. Debí haberme protegido a mí misma y no esconder a mi madre lo que había pasado durante varios años", admitió.

No es la primera vez que Ellen se reconoce como víctima de violencia machista. En octubre de 2018 habló de su calvario en una entrevista que concedió al programa Today para defender a Christine Blasey, la mujer que acusó de agresión sexual al juez de la Corte Suprema estadounidense Brett Kavanaugh.

"Como víctima de abusos sexuales, me enfurece que la gente no te crea y te diga: '¿Cómo puedes no recordar qué día fue exactamente", dijo en aquel entonces. "No te acuerdas de esas cosas, de lo que te acuerdas es de lo que te pasó, de dónde estabas, de cómo te sentías".