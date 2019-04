"Vení por favor que no puedo entrar porque soy menor, vení que no me lo quiero perder", le decía Laila a su mamá por teléfono muy afligida. Segundos antes cantaba maravillosamente una canción de Whitney Houston en el hall del Teatro del Bicentenario, aunque para la prueba que daría en el casting que la productora de Marcelo Tinelli realiza en San Juan desde ayer había preparado Nessun Dorma de Puccini. En otro rincón, un mini Michael Jackson espera. Es Joaquín, tiene 5 años, es de Rawson y su abuelo lo acompañó para que pueda mostrar cómo baila. Un poco más lejos, Pamela (20) repasaba algunos pasos de la coreografía de ritmos urbanos que había preparado, además conversa animadamente con otros bailarines que conoció en la Fiesta Nacional del Sol donde actuaron juntos.



Todos pasaron de a uno para participar de esta selección (que continuará hoy de 11 a 18, está abierta a todas las disciplinas y sin tope de edad, menores de 18, con un tutor) de talentos sanjuaninos para integrar "Genios", el nuevo segmento de Showmatch que en mayo podría filmarse aquí.



"Me sentí muy libre", comentó Valentina, de 11 años, tras cantar un tema de Rata Blanca para la audición en la que estuvieron como coachs el cantautor Gustavo Troncozo y Sonia Bellmonte, directora de la academia Acapella.



Todos tienen la misma motivación: mostrar lo que hacen, probar suerte, ser conocido. Un minuto de fama que puede ser un trampolín para una carrera artística.