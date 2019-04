Listos para el show. De derecha a izquierda, arriba: Juan Vizcaíno, Candela Serer, Leila Saker, Daniela Salguero, Marina Zeghaib y Gonza Robelis. Abajo: Mercedes Rivero Prolongo, Julia Mercado, Eliana Acosta, Élida López, Andrés Correa y Dana Botti.

ATR, que significa "a todo ritmo' como dicen los chicos de hoy, es el nombre del varieté que se realizará en el Cine Teatro Municipal el próximo 5 de abril. Se trata del primer espectáculo de este género que desembarca en la sala de Capital, con producción propia, junto a la dramaturga Dana Botti, ideóloga del ciclo que, además, estrenará la Sala Joven del centro cultural. La convocatoria de artistas fue abierta y generó gran expectativa, dado que hubo 55 propuestas de espectáculos de diferentes géneros y gracias a esa buena respuesta se pudieron programar cinco funciones más.



"No esperaba que se presentara tanta gente, me di cuenta que conocía a muy pocos, eso me pone muy feliz porque me permitió tomar contacto con gente que hace trabajos muy interesantes', comentó Botti a DIARIO DE CUYO.



Los espectáculos que se mostrarán en la primera edición del ATR varieté son: Juan Vizcaíno & seis cuerdas; y "Pop &Rock Tributo oriental' de la Compañía Dans le ciel de Marina Zeghaib, que integrarán para este show Daniela Salguero, Leila Saker, Candela Serer y Celeste Quiroga. El show de artes circenses "Damelo pero bailemos', de Andrés Correa y Laura Pardo; "Como te ven te tratan', stand up de Gonza Robelis; "Marcianos', teatro por el elenco La Esquina (Eliana Acosta, Elida Lopez, Julia Mercado, Eduardo Avila) y la música del Grupo Meraki, dúo formado por Micaela y Fernando Musu, completan la grilla de la velada,que tendrá la conducción de la actriz Mercedes Rivero Prolongo.



Micaela y Fernando son padre e hija, formaron el dúo en 2016 y hacen covers de pop latino. Es su debut en una sala, porque hasta ahora se habían presentado en eventos privados. "Estamos muy eufóricos, uno siempre se prepara con este fin, de cantarle a la gente y esperar la respuesta del público. La expectativa que tenemos es alta', dijo Fernando.



La mayoría no ocultó la alegría por la apertura de una nueva sala como es este espacio en el Municipal, que la sala de cine del primer piso, a la que quitaron las butacas y lustraron las gradas, dejando un escenario pequeño, cercano al público, con una capacidad de 100 personas. "Se necesitan este tipo de espacios, por suerte se están abriendo más. Tener una sala propia es un sueño, pero poder ser parte de estas salas es buenísimo' comentó Eliana Acosta del elenco La Esquina. En el mismo sentido, Mercedes Rivero Prolongo celebró el nacimiento de la Sala joven. "Que sea un lugar donde tu propuesta sea aceptada y potenciada y no que tengas que adaptarte a la propuesta del lugar, eso también está bueno. Inaugurar esta sala con un varieté le da una impronta particular a la sala, le quitás solemnidad, además tiene esta diversidad en la que conviven todas las disciplinas que la gente cree que ocurre solamente en una mega fiesta como la FNS y está dicho que no'.



Hablando de las oportunidades también, destacando las cualidades de este varité, Juan Vizcaino celebró la posibilidad de mostrar su producción. "Me pone feliz, porque como cantautor siempre es difícil conseguir espacios para mostrar lo que hacés y no tener que mecharlo con covers para que resulte vendible el producto. Que hayan lugares donde uno se pueda sentar con su guitarra y lo que hace, es fantástico. En el caso del variete me gusta más, porque el cantautor mueve la gente que te conoce, y que de repente gente que vino a apoyar a la danza o al teatro, se encuentre que tu propuesta, está bueno', opinó.



"Nosotros somos más de bares y encontrar una sala en la que podamos actuar y tener al publico más cerca, nos permite generar esa conversación que termina siendo el stand up. Una persona parada frente al público que habla de lo que le pasa en su vida, sus cosas', aportó Gonza Robelis expectante también por ATR Varieté, que ya tiene definidas cuatro fechas más, los viernes, 10 de mayo, 7 de junio, 6 de septiembre y 1 de noviembre.



EL DATO

ATR. El varieté del Muni. Debut viernes 5 de abril a las 22 hs, entrada general $150. Cine Teatro Municipal de Capital, "Sala Joven'.

Un nuevo espacio para el arte

Lista. La nueva sala espera los primeros espectadores.



La "Sala Joven' del Cine Teatro Municipal está en lo que antes fue la segunda sala del Cine San Juan, en el piso de arriba y que hasta ahora había permanecido cerrada. Con un arduo trabajo el mismo personal del teatro municipal retiró las butacas y la alfombra que tenía el lugar, para luego lijar y plastificar las gradas que ahora será el espacio para el público, ya que no se colocarán ni sillas ni otros asientos. La sala quedó con un espacio de escenario de 10x5 metros y una capacidad de 100 espectadores, por lo que la Sala Joven está pensada para ofrecer la posibilidad de actuar a "pequeñas compañías de danza y teatro, además de fortalecer las corrientes de experimentación' dijo a este diario Javier Gómez, director del Cine Teatro Municipal.