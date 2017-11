Pasaron 10 años desde el compilado “Rocket Man: The Definitive Hits” (2007), 15 años desde el álbum doble “Greatest Hits 1970-2002” (2002) y 27 años desde “The Best Of Elton John” (1990). Ahora Reginald Kenneth Dwight publicó “Diamonds”, una colección que tiene dos presentaciones, la común de 2 discos y la Edición Limitada de Lujo de 3 CDs.



Por lo general la mayoría de las canciones en los compilados no suele variar mucho, entonces, qué aporta de nuevo este grandes éxito? Por un lado los hits fueron remasterizados, y por otra parte, contiene 17 bonus tracks curados por sus autores, Elton John y Bernie Taupin.

“Diamonds” contiene clásicos como “Little Jeannie”, “I Don't Wanna Go On With You Like That”, “Don't Let The Sun Go Down On Me” en vivo con Geroge Michael, “Nikita”, “Sacrifice”, “Sorry Seems To Be The Hardest Word” y tantas otras composiciones inmortales. También hay lugar para el renacimiento artístico de Elton John en el siglo XXI con “Electricity”, “Home Again” y “Looking Up”.

El tercer disco en la versión de lujo profundiza la historia de su carrera con hits como “Lucy In The Sky With Diamonds”, “Pinball Wizard”, Mama Can't Buy You Love” , “Part-Time Love”, “Victim Of Love”, “Empty Garden (Hey Hey Johnny)”, “Kiss The Bride”, “That's What Friends Are For” junto a Dionne Warwick, Gladys Knight y Stevie Wonder, “True Love” con Kiki Dee, “Live Like Horses” con Luciano Pavarotti y “Written In The Stars” con LeAnn Rimes.



Siempre digo que no hay compilados perfectos y “Diamonds” no es la excepción, es un muy buen compilado en cualquiera de sus presentaciones, pero también hay que reconocer que es incompleto, para compilar a Elton John haría falta un compilado de al menos 4 discos sin material nuevo.