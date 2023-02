"Chaplin decía que un día sin reír es un día perdido", sostiene el señor que ya peina canas, pero dejás las mañas y las andanzas por las rutas para alegrar a los demás. Esa es la función central que debe tener el humor, en contacto con el pueblo, con la vida cotidiana. Así es la construcción filosófica que predica Miguel Delgado, uno de los humoristas más activos de la provincia que nuevamente representará al tradicional encuentro, la 18ª Fiesta del Humor Nacional que se realiza en Maipú, Mendoza. El próximo 25 de febrero, por la invitación por el grupo icónico del humor mendocino, el Trío Buena Onda, Miguel estará participando como el único representante sanjuanino en el festival. Aunque en apariencia jugará de visitante, en realidad, dada la constante frecuencia de sus actuaciones en el histórico Club Giol de Maipú por varias ediciones de la fiesta, le valió a Delgado ganarse el corazón y el alma de los mendocinos. "Hace unos años atrás, los organizadores le consultaron a Pascual Recabarren si conocía humoristas de la provincia para convocarlos a la primera edición de la Fiesta del Humor. Entonces Pascual les habló de mí y cuando actué por primera vez, les gustó tanto el show que hice que no dejé de estar presente. Esta vez será la séptima convocatoria que acudiré y me pone muy bien, porque es una fiesta hermosa que se vive con tantos colegas del país", contó entusiasmado el humorista a DIARIO DE CUYO, quien ya se siente adoptado por los mendocinos.

"Reconozco que la primera vez tuve algo de miedo, por este cosquilleo que hay entre mendocinos y sanjuaninos. Pero después comprendí que no somos tan diferentes, sino que hay cosas más que nos unen de las que nos separan", señaló Delgado. Por su personalidad campechana y su rápida adaptación para empatizar con los demás, Delgado fue entablando lazos y amistades no solo en la región sino también por otras provincias. Compartiendo escenario y giras con Los Cumpas, con el Oficial Gordillo, transitando las salas teatrales de Catamarca, Tucumán, Salta, Chaco y Jujuy en la Cumbre de la Risa, por ejemplo, el cómico sanjuanino fue comparando y formándose una idea de cómo puede definir, lo que caracteriza el humor cuyano, respecto de otras regiones. Y esta particularidad, se refleja mucho en el escenario de la Fiesta del Humor. "El público que asiste a este encuentro, disfruta mucho de los regionalismos, de los modismos que tenemos como provincianos. Y hay muchos monólogos de cada territorio que traen los humoristas del país. Creo que el humor nuestro es más reflexivo, es más extenso, no son los largos relatos como el de Luis Landriscina, es más reflexivo y es lo que me hace sentir más cómodo. No es lo mismo que el cordobés que te tira 20 chistes cortitos en 10 minutos", contó el artista. Para esta temporada, irá con un repertorio enfocado a la tercera edad, de los matrimonios y de las situaciones típicas en los viajes de vacaciones. "He modificado bastante la rutina, porque hay temas que no pueden ya abordarse a la ligera. Hay chistes que ya no hago porque entiendo que hay una sociedad diversa y que a nadie le gusta que se rían o burlen de otros, no se puede juzgar o estigmatizar por ejemplo a las comunidades que son LGBT. Pero hay temas que si trabajo como las modas, la tecnología o las cosas absurdas de la vida cotidiana. La cosa es reírse, pero no ofender", postuló Delgado. Las expectativas para volver al territorio mendocino son elevadas y seguramente, el showman sanjuanino irá primero en la grilla para honrar al humor cuyano, robándoles una sonrisa a los espectadores.





Para reír sin parar

La Fiesta del Humor Nacional se realizará el 25 de febrero con la participación especial de Miguel Delgado y artistas nacionales de Tucumán, Córdoba, Catamarca y otras provincias y como anfitrión el Trío Buena Onda. El evento regional por excelencia congrega a humoristas a lo largo de 18 años consecutivos.