La intérprete y productora de música electrónica, Laura González, pudo lograr un hito anhelado para su carrera profesional y a la vez, dejó una puerta abierta para los artistas del sonido techno de San Juan para que también puedan llegar. Recientemente tuvo su debut en el Festival Ciudad Emergente, una plataforma cultural que cuenta la Ciudad de Buenos Aires desde 2008 y que le da espacio a numerosos exponentes de la música indie, el teatro, la danza, las artes visuales, la tecnología, la moda y el diseño. En este contexto, tuvo lugar el Live Set Girl Power en el espacio Emergentech y la sanjuanina -la única en todo el line up- desplegó su arsenal de pistas y melodías provocando una verdadera fiesta ante una multitud de espectadores. Gracias a los puentes que hizo con productores e instituciones reconocidas en el ámbito de la escena electrónica nacional, pudo hacerse un camino promisorio dentro de este género.



González habló con DIARIO DE CUYO y explicó en qué consiste su performance y de las posibilidades de expansión por otros territorios fuera de la provincia que tiene la música electrónica. 'Mi espectáculo consiste en ambientar y mezclar composiciones creadas por mí, a diferencia de un DJ tradicional que solo mezcla y anima con pistas de otros. Pero mis composiciones no se ajustan a un género definido', -sostuvo- 'mis sonidos son de forma más experimental y un set orgánico, con toques alusivos al rock y al folclore', en su presentación, utilizó mixturas de melodías propias con fragmentos grabados del Coro de Niños de la UNSJ, sobre el tema 'Volveré a San Juan' y otros fragmentos de obras de Atahualpa Yupanqui con la voz de Violeta Parra.



'Fue importante estar allí en Ciudad Emergente, porque compartí escenario con pares de otras provincias y con reconocidos como Chano y Juan Ingaramo que también debutaron en este festival. Eso proyecta, impulsa y visibiliza, le da posibilidad a muchos de nosotros para que nos conozca el público de Bueno Aires que es inmenso', detalló la sanjuanina que señaló también: 'un escenario gigante y una potencia de sonido que nunca tuve antes, me pareció algo brutal, fantástico y abrumador'.



Convocada por ArtLab bajo la dirección de Gonzalo Solimano y Curaduría de Marianella Balladan y con el apoyo de Amplify DAI y British Council, Laura pudo hacer pie en Ciudad Emergente, para la celebración de los 15 años del festival, acompañada en el escenario por la VJ Mariela Bond para las imágenes en pantallas de alta definición. Lo curioso, es que hasta el momento, es la única artista de música electrónica dedicada a hacer recitales en vivo en la provincia. De hecho, tiene más actuaciones en otras ciudades que en su propio pago cuyano. 'Hay muchas instituciones que promueven a los 'artistas del futuro' como nos marcan ahora. Pero esto es muy difícil que en San Juan se entienda lo que hago. Ni siquiera estoy en fiestas electrónicas locales, por ahora, ojalá se me dé y espero que en el tiempo, puedan abrirse otras puertas. Sé que se trata también de gustos, pero creo que educar al público lleva tiempo. Y la poca oferta de compositores electrónicos no alcanza para construir una escena sanjuanina', remarcó, sin embargo, no pierde la esperanza que algún día, esta práctica sea reconocida: 'lo que más deseo es que aparezcan más artistas locales que me acompañen y que no me sienta un bicho raro en todo esto. Mi gran sueño es poder tocar en vivo junto a un coro para un teatro de San Juan. Algún día lo lograré'. Además de la producción musical, también musicaliza puestas teatrales y de danza en vivo. No solo genera sonidos que entretengan o ambienten emociones, también busca que sus recitales tengan un sentido concreto tanto en lo social y en lo político. 'Sí, dependiendo del lugar que me toque actuar, trato de dejar mensajes que vinculen con la realidad que vivimos, con los Derechos Humanos y con las luchas de las mujeres. Quiero que mi música sea transformadora en el espectador y que los sonidos lo atraviesen', concluyó la música. Actualmente sus producciones pueden ser vistas y escuchadas por Instagram y por YouTube.