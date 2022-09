Los octavos de final de La voz argentina concluyeron para dar paso a una nueva instancia, cuartos de final, que contará con la participación de solo una sanjuanina. Luego que fueran eliminados en octavos Andrés Cantos y, el domingo último, Dandara Guimaraes Mestre, es Emilia Soler el único crédito local que queda en la competencia musical de Telefe, que ya empezó su cuenta regresiva. Y en ese tren es que Emilia volverá a medirse hoy con sus compañeros del team Lali, para buscar su pase a la semifinal (dos integrantes por equipo); más allá de que tanto Emi como Andrés y Dandara serán parte del gran show en el Movistar Arena, el próximo 10 de septiembre.



"Jamás, jamás consideré llegar a esta instancia. Para mí es surrealista poder haber alcanzado esta etapa. Yo creo que le debo todo a la gente y al apoyo que me están dando desde San Juan porque es increíble todo lo que está pasando. Y obviamente a Lali, porque fue ella la que en todas las instancias anteriores me dio la posibilidad de seguir adentro del concurso, pero ahora está todo en manos de la gente", comentó a DIARIO DE CUYO Emilia, quien disfruta de un excelente vínculo con su famosa coach.



"La relación y el trabajo con Lali está siendo ochenta veces más desestructurado, porque si bien siempre fue así, ya la responsabilidad no recae sobre sus hombros, elige la gente, entonces puede disfrutarnos a todos. Independientemente de lo que vaya a pasar, ella nos considera a todos muy buenos artistas y la siento muy genuina cuando nos dice eso. La vemos mucho más seguido y estamos viviendo un sueño con ella, realmente", contó plena de felicidad la sanjuanina, que en su última salida al aire expresó "Nunca estuve tan feliz como lo estoy en este escenario".



A solo un puñadito de días de ese 10 de septiembre que todos esperan ilusionados y ansiosos, Emilia confesó sentirse "extremadamente orgullosa", aunque todavía pisa entre nubes. "Estoy que no lo creo, no lo entiendo, sigo sin caer. Estamos trabajando ya en eso, pero yo sigo sin caer en la realidad. Ya tengo canción, es un show con muchísimos participantes así que cada uno va a dar lo mejor. Va a estar muy bueno, eso es lo único que puedo decir, no puedo especificar nada en cuanto al tema, pero va a ser un show que la gente no se querría perder", agregó.



Lo que los sanjuaninos tampoco querrán perder será su performance de esta noche, mientras el reloj se acelera aún más de cara a la final, que según anunció Marley será el 12 de septiembre (cuando también estrenará el nuevo programa Quién es la máscara). Y si bien las ganas de superar esta nueva prueba están, claramente, Emilia se siente muy conforme con lo logrado hasta el momento.



"Todo se vivió con una emoción tan impresionante, con una incertidumbre tan enorme y estar en esta instancia para mí ya es ganar. Pase lo que pase ahora, no importa, con esto estoy tranquila, sabiendo que mi provincia me banca, me quiere escuchar y me apoya en lo que necesito", agregó desde Buenos Aires, metida de cabeza en los ensayos, pruebas de vestuario y demás; movilizada, ilusionada y agradecida, a la espera de los votos de sanjuaninos y demás seguidores, que -ojalá- le den el ansiado pase a la semifinal.



> CON UN PROPÓSITO CLARO

Dandara Guimaraes Mestre tiene 19 años. Su sueño siempre estuvo vinculado a la música, la actuación y la danza; y de hecho, mientras estuvo en la provincia, estudió comedia musical, danzas clásica, contemporánea y ritmos urbanos; y también tomó clases de canto, piano, guitarra y actuación. "Hice muchas cosas, todo lo que podía hacer, lo hice", dijo con una sonrisa en charla con este medio.



Cuando terminó el secundario, en 2020, realizó un casting para ingresar a Otro Mundo, la escuela de Cris Morena, e ingresó. Hija única, se instaló en Buenos Aires con su mamá "que siempre me apoya, siempre, somos muy unidas", subrayó- y actualmente está cursando el segundo año de Artes Escénicas. Desde allí reconoce que su paso por el programa ha sido sumamente enriquecedor para el camino que eligió muy convencida.



"Me impresiona lo mucho que mejoré y evolucioné en todo este tiempo que estuve en La voz... Por ahí la gente que me vio cuatro veces, pero nosotros veníamos con esto hace un montón de tiempo, desde marzo, son muchas cosas atrás de unos minutos de televisión", expresó la joven artista, que también se siente agradecida con su coach.



"Montaner es un divino, es igual frente a cámaras y fuera de cámaras y las veces que lo vi me dio muy buenos consejos. Creo que no me equivoqué en haberme metido a su team, porque yo me metí justamente por toda su experiencia y por cómo me podía nutrir, y así fue, así que estoy más que agradecida con él", expresó Dandara, que también mantuvo un muy buen ida y vuelta con sus comprovincianos.



"Tengo la mejor con Emi y Andrés. Él conoce a mi madrina y a Emi la conozco de mucho antes porque toda la vida fuimos vecinas, vivíamos a media cuadra; viste como es San Juan, que todos se conocen. Con Emi los otros días nos pusimos a escuchar unos audios sanjuaninos y nos matábamos de risa; nadie entendía nada y les decíamos "no, tenés que ir a San Juan para entenderlo", contó; y se declaró tan complacida como ellos por el respaldo de la gente.



"Estoy muy agradecida con todo el apoyo recibido de San Juan, la verdad que se pusieron la 10 alentando a todos los sanjuaninos que hemos estado en el programa", expresó la intérprete, ahora a full con los ensayos para el Movistar.



"No puedo estar más orgullosa y más feliz por eso y la verdad todavía no caigo mucho. Y me llena de orgullo que vayamos a ser tres sanjuaninos los que vamos a estar en semejante lugar, me encanta me emociona", confesó. "Creo que el Movistar Arena me va a aportar muchísimo, es una oportunidad única, enorme, que nunca me esperé vivir tan joven, tan chica. Es algo enorme, estoy muy agradecida, creo que todavía no caigo que voy a cantar ahí", agregó Dandara. Y concluyó: "Yo le digo a la gente que sueña con dedicarse a esto que se puede, ¡obvio que se puede! Si vos soñás con esto y lo buscás, llega, tarde o temprano termina llegando".

Esperando el Movistar Arena

