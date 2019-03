En una fecha muy sensible para ella, Maru Botana recordó a su hijo Facundo con una emotiva carta que compartió en Instagram, el día que su hijo Facundo cumpliría 11 años.

Cabe recordar que el bebé falleció cuando tenía apenas seis meses de muerte súbita, mientras estaba al cuidado de su abuela, ya que el resto de la familia se había ido por unos días de vacaciones.

"Hoy cumplirias 11 años y te recordamos así con tu carita y rodeado de amor. Estás siempre en mi corazón y en mi mente deseando ver alguna señal. Hoy con el consuelo de que la abuela este con vos encuentro mas Paz. Sos nuestro ángel que siempre esta. Te extraño", escribió la cocinera en su cuenta, en la que tiene casi un millón de seguidores.

Además, en la foto que eligió Maru para ilustrar su publicación aparece su madre Susana González de Botana, quién falleció en noviembre del año pasado.

Precisamente hace unos años en el marco de una entrevista, Maru destacó que "Cuando pasó, yo soy re unida a mamá, y lo primero que le dije fue 'se murió en las mejores manos' y eso, para ella, creo que fue un alivio".

El año pasado Botana también había recordado a su hijo el día que se cumplieron diez años de su muerte. "Mi lindo Facu, nunca entendí el por qué ni el para qué, si como una vez me dijo mi amigo Diego Diaz Pumara 'Facu tuvo una vida con un principio y un fin, esa era su vida' seguramente con una mision, y si algo nos dejaste fue AMOR y Fuerza para seguir".

"Pasaron 10 Años y te tengo en mi corazón, si bien la vida se me cargo con una mochila de piedras que me pesaba mucho, hoy la puedo llevar, gracias a esta divina familia!!! Y el amor de tantos amigos y todos los que me dan tanto cariño. Esa mano que te abraza la de tu abuela que tanto te ama y te reza. Siempre estas Facu entre nosotros y te extrañamos y amamos como el primer día".