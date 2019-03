La "incorrecta" habla de su despido

Agustina Kämpfer hizo su descargo después de haber sido despedida como panelista en "Incorrectas'. Desde América, el canal donde se emite el programa de Moria Casán, explicaron que se trataba de cambios en el ciclo. Sin embargo ella investigó y reveló que su desvinculación fue por denunciar a Eduardo Feinmann por maltrato laboral. "La única renovación fue mi despido, el único cambio en la mesa', ironizó Agustina.



¿Tinelli en proceso de deconstrucción?



Marcelo Tinelli, en entrevista para "Basta de todo", con Matías Martin y se refirió a que habrá cambios en Showmatch (que comenzará el 8 de abril) "Que me digan 'en 2007 cortabas polleritas' a mí no me ofende: yo lo hacía, a mi mujer también, y nos reíamos. Hoy lo veo y me da vergüenza, no me gusta eso para mí hoy", aseguró que no recurirrá a "ese humor machista que es rancio y viejo. Mis hijas y mi mujer me lo marcan".





Bromista para despedirse



Abel Pintos estaba cerrando el festival de Lincoln en el escenario "Hector Serazzi" cuando, de repente, lanzó un curioso discurso: "Es muy bonito el carnaval este que ustedes levantan cada año, ¡pero ya está! Hace una semana están de joda. No jodan más, váyanse a su casa', tiró el cantante de "La Llave". El público se rió con complicidad y cerró el show a altas horas de la madrugada.