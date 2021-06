Percusionista con sólidas raíces cuyanas, que supo enriquecer con los sones de otras culturas asimiladas a lo largo de su trayectoria, Guillermo "Goku' Illanes estrenará su trabajo solista Repercusiones de Cuyo al mundo, el próximo domingo a la medianoche, en las plataformas digitales de Spotify, Amazon y Apple Music; y también en el canal de Youtube y en sus redes sociales. Un total de 6 obras serán parte de esta segunda producción, de las cuales 4 son de su autoría: la zamba Tu corazón con el mío, el gato cuyano Tachikatatá, la chacarera simple Zarandeale, zapateale; y Charlando el malambo, composición compartida con su hermano Carlos y con Nicolás Bustos; a lo que se suma De alpargatas y chupallas, de Jorge Viñas; y Mi sonora compañera, de Ernesto Villlavicencio, para la que el hijo del fallecido tonadero, Ernestito Villavicencio, aportó su voz y la legendaria guitarra de su padre para que fuera ejecutada por Carlos Veragua, arreglador de esta milonga cuyana que tiene una mixtura especial al ser ejecutada con tambores de candombe.



"Aquí pongo en valor todos los años de trabajo, de investigación y mis vivencias a través de la danza también, de cuando me inicié en el camino del arte. Mi padre fue casero de una finca, era de Jáchal y mi madre de Media Agua; el amor por la tierra, el cultivo y la familia siempre estuvo en nuestra infancia y eso quise dejar plasmado', manifestó el artista que dio sus primeros pasos dentro del folclore a los 4 años, acompañando a sus hermanos Vanesa y Carlos a la escuela de danzas dependiente del municipio rawsino, de la que fueron impulsores sus padres Carlos e Irma. Bailando gato, malambo chacarera y zamba fueron sus inicios, hasta que llegó la necesidad de ejecutar su propia música.



Atraído por los ritmos nativos, en especial el malambo; comenzó en el bombo legüero. Así, se pasó al bando de los músicos, haciendo sus primeras armas en ensayos, festivales y encuentros acompañando el zapatear de sus compañeros. En ese camino, descubrió el cajón peruano y toda la familia de percusión "que es la mía también', agregó.



"Al igual que para una madre no hay ningún hijo feo, para mí funciona igual, aunque lo primero fue el bombo, que hasta el día de hoy me acompaña con el proyecto educativo La caravana legüera para personas con y sin conocimientos, no me fanatizo con nada, todos son importantes por lo que me dan', manifestó.



De esta manera, el disco casi en su totalidad instrumental es el resultado de ese andar por las distintas facetas del género y es el primer trabajo en el que participó en "absolutamente' todos sus aspectos, como ideador, intérprete y hacedor. Otra de las particularidades es que el contenido cuenta con su soporte en partituras -tarea que estuvo a cargo de Paola Hascher- "para que los docentes que lo deseen puedan compartirlo en las escuelas, por ejemplo', subrayó el creador acerca de otro de los fines que concretará con este material musical, educativo y cultural para el que contó con el apoyo del Programa Emprendedor Cultural 2020 del Ministerio de Turismo y Cultura de San Juan.

Al mismo tiempo, experimentando dentro de los ritmos tradicionales, introdujo instrumentos poco convencionales como el trombón y el bombo murguero para fusionar matices criollos, africanos y europeos en un "toque universal' junto a un equipo que se completó con las Guitarras del Sol -Matías Sánchez, Cristian Balmaceda, Angelo Muñoz y Carlos Veragua-, el trombonista Miguel Sánchez, Jonatan Vera y Nicolás Bustos en guitarra, Gala Grosman en viola y tambor chico, Fabricio Carbajal en tambor repique, Pablo Ferreyra en bombo murguero y hasta su hermano Carlos que también se animó a dejar registrado su zapateo.



Con la idea de editarlo como un álbum sin fronteras, "Repercusiones...' saldrá en modo digital, tras una intensa preproducción que incluyó sesiones de ensayos en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y de grabación en el Teatro del Bicentenario durante el verano pasado, con edición en el estudio local El Hornito, la mezcla y el mastering de Marcelo Mancuso de Buenos Aires. Si bien, mantiene sus esperanzas de lanzarlo de manera física "abierto a la posibilidad, si alguien quiere aportar', para Goku este mestizaje fue "un gustito' que quiso "darse en vida' para "establecer un puente para generaciones venideras'.



"El folclore cuyano esta ligado a todo lo que hoy vivimos y nos pertenece, como la murga que se da en los barrios. No pasa sólo por la guitarra y el bombo sino por un montón de situaciones, costumbres y tradiciones, de ahí el nombre "'Repercusiones...'', con la idea que los ritmos sigan en tránsito. Eso me hace muy feliz', dijo contento el multifacético artista de 37 años que representó a San Juan en las distintas ediciones del Festival Nacional de Cosquin acompañando a la delegación oficial; y es integrante del conjunto de salsa Sonenfá y el proyecto electrónico Trivu folclórica, además de actuar como productor independiente, sesionista y participar en entidades como la Organización de Músicos Autoconvocados (OMA) y la Federación de Asociaciones Musicales Sanjuaninas (FAMS)