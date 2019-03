Prada, Hoppe y Scoltore acompañaron a Tinelli al Teatro del Bicentenario y al Estadio Cantoni.



La tranquila mañana sanjuanina quedó convulsionada en la ciudad ayer. Cortes de tránsito, cámaras, operativos de seguridad, escoltas y muchas personas queriendo tener un recuerdo de Marcelo Tinelli en su paso por San Juan, donde se reunió con el gobernador. En la comitiva que lo acompañaba estaban sus productores "estrella", Fabián Scoltore, Pablo "Chato" Prada y Federico Hoppe. El tridente creativo de La Flia, su nueva productora, es el que sostiene el complejo andamiaje de su exitoso programa y otros ciclos que verán la luz en poco tiempo en los canales de aire; además de ser -desde hace años- los fieles camaradas del conductor, que se mantiene vigente en El Trece. Una de las misiones importantes del "dream-team" de Tinelli fue hacer el reconocimiento de terreno, de cara a montar un par de emisiones de Showmatch desde San Juan (aunque no precisaron fechas), esta vez con el nuevo segmento "Genios", que buscará promover talentos de todo el país en distintas disciplinas. Y también evaluaron acuerdos para cumplir con algún sueño local en la edición 2019 del "Bailando...", que empezaría el 29 de abril, según manifestó el pope.



La primera parada fue el Teatro del Bicentenario. Recibidos por funcionarios y por el propio gobernador Uñac, recorrieron las instalaciones y escenario del gran complejo cultural. Tanto Tinelli como Prada expresaron una gran admiración por coliseo, en especial como potencial espacio para montar el show de "Genios".



"Este año transitaremos los 30 años del programa, para mí es un orgullo venir a San Juan, van a participar los talentosos sanjuaninos que se han presentando en el casting (realizado el año pasado en el TDB), que podrán conocer en cuanto arranque el programa", dijo el empresario y conductor, hermético -como los suyos- a la hora de revelar detalles.

En Casa de Gobierno, El Dúo Sierra Maestra le dedicó una serenata al conductor, que los tiene como favoritos en las redes sociales. FOTOS MARIANO ARIAS

Por su parte, Prada no pudo salir de su asombro después de conocer el teatro: "Quedé impresionado, para mí es uno de los mejores del mundo, la verdad que no hay nada que envidiarle a otras salas internacionales, es una obra maravillosa, con tanta acústica y técnica tan linda, que para tipos como yo que disfrutan ver una sinfónica o una ópera, es magnífico. Me dan ganas de poder hacer el programa desde acá", comentó. Y agregó que "ya estamos evaluando los sueños de todas las fundaciones que nos proponen, son más de 100 y para el Genios, ya tenemos vistos los talentos, pero como muchos todavía no pudieron venir en aquella fecha pasada, volveremos próximamente aquí para nuevos castings, que anunciaremos pronto", se explayó.



Por su parte, Hoppe también se mostró entusiasmado con la idea de hacer el programa desde el TDB: "Me siento muy contento. Estoy seguro que traeremos a Genios al teatro, me gustó mucho... Cada año es un desafío nuevo que tenemos con el programa y lo hacemos con mucha alegría", acotó el productor.