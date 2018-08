El motor. Marcelo Vicente, Tony Berenguel, Nina Simonazzi, Gastón Gelusini y Alejandro Barud, parte de la comisión. (Foto: Daniel Arias)

En junio del año pasado, el ruedo musical sanjuanino se sacudió con la triste noticia de la muerte de Alberto "Rulo" Tejada, a quien un agresivo cáncer de pulmón -diagnosticado un par de meses antes- le apagó la sonrisa a sus 64 años, luego de haber atravesado otras complicaciones de salud. Colmadas de mensajes, las redes sociales se hicieron eco de ese dolor. Músico prolífico que supo atravesar géneros y generaciones ganándose el respeto de sus colegas, pionero del rock sanjuanino; pero además generoso y "muy buen tipo" -definición que se repite en las evocaciones-, su paso por esta dimensión dejó un importante legado artístico y humano. Y es por eso que un grupo de colegas y productores autoconvocados -algunos que estuvieron codo a codo con él desde fines de los '70, otros más jóvenes que lo conocieron por su música y las anécdotas- decidió que sea el bajista el símbolo de la iniciativa que impulsan: que San Juan celebre el día de rock local y que la fecha sea el 11 de noviembre, día de su nacimiento.



"Legado", nada casualmente, es el nombre que eligió ponerse esta comisión que con tremendo entusiasmo lleva adelante el proyecto, y que -tal como destaca- cuenta con el apoyo de sus pares, con quienes está en permanente contacto por la misma actividad que los une. Algo de ese aval quedará de manifiesto el próximo sábado, cuando darán el primer puntapié "oficial" a toda esta movida, que hace tiempo se teje puertas adentro. Allí tomará cuerpo, en el Teatro Kummel de Rawson -departamento de donde Tejada era oriundo-, un show de bandas locales que han dado en llamar "El legado rock", donde reunirán firmas y se entregará un primer petitorio a la comuna para que el proyecto sea declarado de interés cultural y departamental. El recital contará con la presencia de familiares de Rulo (sus hijos Bocha y Gabriel integran el grupo Cuadros Colgados), a quienes se les entregará una distinción. Y con todo eso, el paso siguiente será elevar el pedido a los legisladores provinciales.



"Todo comenzó porque en la radio Condado, que pasa 24 hs rock local, tuvimos una convocatoria de bandas impresionante. Hay tantas y tan buenas bandas de rock y subgéneros; y la proyección es tan importante, que consideramos que el rock local merece tener su día", comentó Gastón Gelusini, al frente de la emisora y uno de los integrantes de la comisión. Fue en charla con otro de ellos, Tony Berenguel -colega, compadre, vecino y hermano de la vida de Rulo- que se barajaron varios nombres, todos con méritos; pero fue Tejada el elegido. "Por su obra y trabajo como músico destacado del rock sanjuanino, por su rica historia...", dicen las primeras líneas de la justificación de esta comisión que incluye a Nina Simonazzi, Marcelo Vicente, Alejandro Barud y Rubén Yakin; que ya planea un segundo show para noviembre.

Maestro de guitarra y bajo, músico popular, "el Rulo" fue uno de los precursores del rock local. De los primeros en tener un estudio en su casa y de los que impulsó la Asociación de Músicos de la provincia, arrancó junto al Negro Sarracina, Berenguel y el Negro Figueroa. En 1967, con Tony, armó el Dúo Tiempo y fueron los encargados de llevar el rock al Teatro Sarmiento, toda una hazaña para la época. A lo largo de su carrera, fue parte de emblemáticos grupos como Ahura va!, Ceibal, Negro Figueroa Trío, La Gente, Clínica de Muñecas, La familia Falcón, Austral y Vereda, entre otros. Junto a Imagen conformó la primer banda de rock sinfónico de San Juan y llevó su música al Astral, en Buenos Aires. "Grabó con Pedro Aznar y David Lebon, fue músico sesioinista, exquisito con todos los estilos, con el rock, tango y en folklore", agrega el petitorio.



"Fue toda una sorpresa, muy grata, porque nos enteramos hace poco más de una semana de la noticia, por medio de las redes, donde lo publicó Tony, que fue amigo de la infancia de mi papá y vecino de la cuadra. Sobre todas las cosas, es un orgullo muy grande que a mi viejo se lo nombre persona ilustre de Rawson, me llena de orgullo a mí, a mi hermano, a mi mamá, a toda la familia, porque significa que él dejó un legado en la cultura y el rock de San Juan" , comentó a DIARIO DE CUYO Bocha. "Y a mí, como músico, me llena de orgullo saber que colegas de él propongan semejante mención", agregó conmovido el joven sobre la iniciativa de Legado, comisión que está dispuesta a mover cielo y tierra, convencida del objetivo. "La leyenda del rock local, se seguirá escribiendo", esgrimen desde sus entrañas.





El dato



El Legado Rock celebrará al rock local y a "Rulo" el sábado a las 19 hs en el Kummel. Rawson. Shows de Térmica, Desparpajo, Viejo Transistor y Banda Local. Anticipadas $50 (Charly Soft, Radio Condado, Bajo cuerda).

Los colegas dicen...





Javier Gómez



Tendría 12 o 13 años cuando mi viejo me compró mi primer bajo eléctrico. Tuvimos que viajar a Buenos Aires, aquí había sólo una tienda y no tenían. Me pasaba el día con Iron Maiden, Megadeth, Metallica, Livin Colour, Prince y The B52, hasta que un día me entero que había una "Asociación de Músicos" en San Juan y que daban clases de instrumentos. ¡Por fin se acabaría la angustia de intentar sacar temas con la doble casettera! Yo estudiaba en la escuela de Música, clásico, pero esto era otra cosa. Ahí me encontré a un tipo moreno, de pelo largo y con una sonrisa continua que transmitía la sensación de "está todo bien". Hablaba de intervalos, tonos y escalas y cosas alucinantes. Fui bajista desde esos tiempos y he sido un afortunado, terminé tocando con músicos que yo escuchaba en esos casettes. Si pudiera le diría al Rulo "gracias, hermano, profesor, porque vos fuiste de las personas que me hicieron amar este instrumento. Te diría que nunca olvidaré que fuiste el primer tipo que me enseñó con amor, que te voy a agradecer toda mi vida, que te recuerdo tocando el bajo en bandas míticas y que fuiste un ejemplo de perseverancia y amor por esto. Gracias, Rulo, el bajista de sonrisa eterna".





Chichón Hernández



Rulo, buen tipo, amante de la música del rock, fue bajista de varias bandas incluso en un período relativamente corto fue bajista de La Gente. No fue un virtuoso pero sí un voluntarioso. El aporte más grande que nos dejó fue su don de gente y sus hijos, ¡que hoy son grandes músicos de rock! Para la música de San Juan, ¡mi amigo Rulo fue un pionero más de los que hicimos los cimientos del rock local!



Jorge Omar Quiroga



Ante todo era un gran tipo, muy generoso, siempre dispuesto a compartir momentos lindos que la música brinda. Una persona en la que se ensamblaron dos grandes virtudes: buen músico y arreglador y excelente ser humano, que no siempre se dan. Era un bajista reconocido y un muy buen arreglador. Como la mayoría de sus contemporáneos, le gustaba incursionar en distintos estilos, muy poco prejuicioso a la hora de encarar proyectos musicales, siempre y cuando se mostrara respeto a la música. Incursionó en el pop, el folklore y el tango, pero fue uno de los pioneros del rock local, contemporáneo de, por ejemplo, el Negro Sarrasina, Tony Berenguel, Chango Parada, Chichón Hernández, Juan Carlos Rubio, y muchos más con quienes trabajó y compartió muchas zapadas y juntadas por su forma de ser.