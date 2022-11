El artista sanjuanino, radicado en Buenos Aires, Alfredo Dufour continúa en un camino de consolidación de su arte conceptual y abriéndose espacio en la escena federal contemporánea. Esta vez, obtuvo otro reconocimiento al recibir el primer premio adquisición del 17ª edición del Concurso Nacional de Artes Visuales UADE Art 2022. Gracias a la selección y evaluación del jurado, por la pieza escultórica de pared 'Torta', recibirá un bono de 450 mil pesos de estímulo para creación y una Beca del Programa Formativo en el Exterior de la universidad por un valor de 6 mil dólares. Este beneficio le permitirá financiar la capacitación en el exterior, mediante una propuesta que la UADE (Universidad Argentina de Empresas) acepte y apruebe, para estudio y perfeccionamiento artístico (incluirá pasaje y residencia también). Es el único creativo de la provincia entre 1200 artistas postulados de todo el país.



Dedicado a crear con diferentes y variadas técnicas y herramientas, desde el dibujo digital por Paint, pasando por el video-art, hasta la realización de todo tipo de instalaciones, Dufour busca observar y hacer síntesis, para hablar de lo doméstico de la vida moderna, con auto-referencialidad y al mismo tiempo, sobre lo que sucede en el cotidiano social. Siguiendo la línea de continuidad de su trabajo en estos temas, el artista plástico creó en 2021 la escultura dicha, donde la 'torta' es una metáfora que habla para cuestionar o poner en duda lo que se consume, tanto en lo individual como en lo colectivo. En diálogo con DIARIO DE CUYO, Alfredo explicó este concepto: 'lo que me interesa representar es preguntarnos en cómo el consumo adopta formas desconocidas o nueva para convertirse en un nuevo producto, pero en su interior, tiene el mismo contenido que antes. Con este signo de pregunta que tiene la torta, es justamente cuestionarnos qué estamos consumiendo', en este llamado a la conciencia sobre el mundo materialista sostenido por el ser humano, la pregunta de Dufour no tiene pretensiones de ser una manifestación política pero sí busca reflexionar qué está haciendo la sociedad. 'Es una observación crítica de los hábitos y de las costumbres, el hecho de evidenciarlo, de exponerlo, nos obliga a ver lo que tenemos y lo que hacemos por inercia. La torta es una metáfora del consumo moderno', explicó.



La obra mencionada está hecha a base de madera, poliestireno expandido, enduido, flores plásticas y pintura acrílica. Está en estos días expuesta en el hall de entrada del Salón de la UADE (en el Barrio de Monserrat) y está disponible hasta fines de diciembre. El catálogo virtual puede apreciarse en www.concursoartesvisuales.uade.edu.ar



Para Dufour, que es la primera vez que participa en este concurso, fue 'toda una sorpresa, no esperaba ganar. Sin embargo, participar en estas convocatorias es una constante para mí porque me interesa que mi producción circule. Ahora, con la beca deberé hacer una investigación previa para proponer qué capacitación necesito. Por el momento, me gustaría hacer una residencia en el exterior para poner en diálogo mi producción y bueno, viajar siempre es estimulante', concluyó el artista que busca con esta pieza, 'calmar esa angustia' existencial de lo que consume innecesariamente y a la vez, mostrar que esa experiencia es vivida por otros, los espectadores que sean interpelados por esa gran pregunta que le da forma a la 'torta'.