Bogarín durante la filmación, que se realizó en distintos lugares de Iglesia y Jáchal.

Con el desierto iglesiano de fondo, Martina Chapanay volvió a vivir gracias al rodaje de la serie que tiene como protagonista a esta figura histórica sanjuanina. Como la ficción recrea distintos momentos de su vida, se necesitaron tres actrices para representarla y una de ellas, la menor, es sanjuanina. Agostina Heredia se llama la joven de 16 años que resultó elegida tras el casting que se realizó. Las otras dos etapas (joven y adulta) serán interpretadas por las conocidas actrices porteñas Paloma Contreras y Charo Bogarín. DIARIO DE CUYO conversó con las tres sobre sus sensaciones tras encarnar a la montonera gaucha.



A Charo, quien contó que a la hora de componer el personaje investigó mucho sobre Chapanay y su entorno después de recibir el guión, le atrajo "su búsqueda de la libertad y en ese camino, su rol de justiciera, tomando de los que más tenían y dándose a los más necesitados plantándose desde su lugar de bandolera rural sin otra opción más que valerse en la vida con sus recursos, cargando una historia personal bastante cruda y aún así corriéndose desde un lugar personalista, egoísta e individualista, sumándose finalmente a causas mayores a las propias, causas colectivas y justas" dijo la actriz, que también tiene una reconocida carrera como cantante.

La formoseña Charo Bogarín fue la elegida.



Paloma también recalcó las cualidades personales y la lucha de la hija del cacique huarpe a quien antes de su papel sólo conocía por "la canción de León Gieco que nombra a varios bandidos rurales". "Descubrí un personaje maravilloso, es una fortuna muy grande para mí estar interpretándolo. Por un lado es un personaje mítico, porque si bien fue una persona real, hay alrededor de ella mucha mitología, tiene muchas características que la convierten en una mujer muy avanzada para su época; su temperamento, el vestirse como gaucho, saber cabalgar y manejar las boleadoras, actividades que parecían estar restringidas sólo a los hombres, incluso hoy, y ella afrontó con libertad. Lo más hermoso del personaje es el llamado a la libertad que enciende de alguna forma con su persona y eso es muy atractivo" apuntó la actriz que dijo que se sorprendió de no tenerla más presente, "porque es una figura sumamente original, muy valiente, me dan ganas de que las generaciones nuevas la conozcan y la tengan presente. Es lindo saber que personajes así existieron y que muchas de las cosas que tenemos ganadas fueron gracias a la lucha de muchos otros", analizó.



La Martina adolescente es llevada adelante por Agostina, es de Chimbas, tiene 16 años y esta es su primera incursión en la actuación. Nunca hizo ni siquiera teatro, sí baila clásico y contemporáneo desde los 7. Ella cree que esa preparación física le sirvió para escenificar algunas de las escenas de acción que le marcaron. "Esto es muy nuevo para mí, porque no me dedico a actuar, es una oportunidad muy linda, me encantó. Siento que se abre un nuevo camino", dijo la joven que se vio maravillada por todo lo que involucra el rodaje y destacó las atenciones que recibió de parte de la producción de la serie que debió hacer frente a largas horas trabajo en días con muy bajas temperaturas al aire libre en Las Flores, Rodeo y Jáchal.

Paloma Contreras representó esa etapa de la montonera.



"Vi a las otras actrices y me vi yo!, me pareció impresionante", dijo Agostina analizando el resultado de la elección de las intérpretes. Para ella uno de los desafíos fue cabalgar. "Cuando me dieron el guión en una escena decía literalmente "llevar el caballo a todo trapo", casi me muero, porque no montaba desde los 10 pero me ayudaron a practicar y finalmente pude hacerlo" relató la adolescente que viajó a Rodeo acompañada de su mamá y contó que toda su familia está muy entusiasmada con su trabajo. "Mi tío le contó a todo el mundo que yo estoy actuando en esta serie", dijo sumando otro dato de cómo la cambió esta oportunidad. Pero tampoco para las actrices profesionales este es un rodaje más.



Paloma, por ejemplo, contó que conversó muchos con sus padres (los reconocidos Leonor Manso y Patricio Contreras) sobre este rol. "Les agradecía mucho haberme heredado este oficio, que nos permite muchas cosas, como conocer lugares de nuestro país que si no me dedicara a esto no sé si accedería, interpretar a este maravilloso personaje y poder transitar aunque sea en la ficción esas vidas, justo en este rodaje estuve muy emocionada. ¿Cómo volver a mi vida después de ser Martina?, tu vida queda como empobrecida de cierta forma. Y les decía no les podía describir el lugar, fue una experiencia increíble" contó la actriz que contó que para componer a Chapanay trabajó mucho con el caballo y el uso del facón, para darle realismo. "No tengo ni un caballo ni campos, vivo en Buenos Aires, pero ya llegar al lugar colabora mucho, el cine y las series nos permite a los actores a estar en un plano más real y ayuda a la composición del personaje" contó la también autora de "Wellness" su ópera prima como dramaturga que estrenó este año en teatro.

La sanjuanina Agostina Heredia debuta en la actuación con el rol.



A Charo también le impactó el paisaje y sobre los desafíos remarcó que el mayor fue "tratar de expresar desde adentro aquello que la Chapanay representa para su gente, para San Juan, para la lucha eterna de federales contra unitarios". Charo Bogarín actualmente es la vicepresidenta del Instituto Nacional de la Música (Inamu), "un nuevo desafío como gestora cultural" apuntó además de continuar con su proyecto solista La Charo, con la presentación de canciones de 3er material de estudio.



Martina Chapanay, mujer de mil batallas, no es una reconstrucción histórica, sino ficción, con la idea de "recuperar y contar el espíritu de esta historia sabiendo que transcurre en el Siglo XIX en distintos tiempos, con momentos de la vida de Martina que coincidían con la lucha junto a Facundo Quiroga y Chacho Peñaloza" contó a este diario anteriormente el director Miguel Ángel Rocca. Producida por Pensa & Rocca Cine y gestionada en San Juan por Oscar Díaz y Belisario Saravia, la serie cuenta con apoyo del ministerio de Turismo y Cultura provincial, desde donde informaron que se han contratado 18 técnicos especializados y 43 actores sanjuaninos y cerca de 200 extras del departamento de Iglesia para el proyecto, hasta ahora el más extenso que se haya grabado aquí, con un rodaje de más de 40 días que se plasmarán en 8 capítulos que se verán en alguno de los canales de la red estatal.