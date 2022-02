Son estudiantes de la Orquesta Escuela, más precisamente del núcleo Rawson, y hoy será su bautismo de fuego dentro de la Camerata San Juan que hoy inicia su temporada 2022 en los Jardines del Teatro del Bicentenario. Ellos son Ana Paula Vargas, de 15 años; Gerónimo Luna, de 18; y Fabricio Rodríguez, de 19. Su inclusión en la agrupación se concretó mediante un convenio entre la Fundación Orquesta Escuela San Juan y el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Turismo y Cultura, por el que se otorgaron 3 becas de formación artística para que participen durante un año de la Camerata, recibiendo $20 mil para sus gastos cada uno.



"Felices", y "Emocionados con la oportunidad", así los jóvenes instrumentistas, que ya comenzaron a hacer realidad el anhelo de convertirse en profesionales, describen algunas de las sensaciones que los movilizan. Claro que, los primeros momentos fueron duros. Ser convocados a conformar un organismo de este calibre no era soplar y hacer botellas. Y, como si fuera poco, ninguno se imaginaba que podía llegar a tocar con grandes músicos de la escena local a esta edad. Por eso es que todavía no pueden creer estar entre sus filas, compartiendo charlas y ensayos.



"Es muy lindo estar ahí. Me puse muy nervioso cuando me enteré que era uno de los becados, tenía miedo de que tal vez no pudiera encajar. Al principio, me costó poder hablar pero poco a poco me voy soltando", comentó Fabricio, quien es violoncellista. Él ingresó en 2013 en la Orquesta Escuela, después que su mamá lo inscribió. Al inicio, se sintió cautivado por la viola pero cuando el profesor le dijo que "tenía mano para tocar el violoncello", su destino cambió. "A partir de ahí, me enamoré de su sonido y de la interpretación de muchos cellistas que me inspiraron a ser lo que soy hoy", destacó el muchacho que alterna sus días entre melodías y el colegio secundario que cursa online.



"El primer día tuve nervios. Lo complicado y lo que más me costó fue leer y tocar los ritmos que es lo más difícil de la música popular, pero aprendo mucho observando a los músicos, escuchando sus consejos", señaló Gerónimo, que ejecuta el violín. Él se considera uno de los primeros en arrancar en su grupo en 2012 junto a su hermano que más tarde abandonó. "Mi tía Natalia Flores que era alumna de cello, nos convenció, por ella descubrí mi talento a los 9 años", añadió el novel violinista que se encuentra concluyendo virtualmente el secundario en el Instituto Blas Pascal de Córdoba para arrancar la Licenciatura en violín.



Como la menor de los 3, Ana Paula se sumó como violista y al igual que Gerónimo expresó que su mayor dificultad fue asimilar el repertorio popular, acostumbrada a lo clásico. "Me costó aprenderme los ritmos pero me ayudaron mucho y ahora es más fácil", manifestó con ansiedad en la previa de su estreno. Ella comenzó en la Orquesta Escuela cuando tenía 7 años, también por iniciativa de su madre.



Junto a Gerónimo y Fabricio, ella integra además el Quartetto di Sole junto a otro joven como Nicolás Lipañez en segundo violín.



"Estamos agradecidos por dejarnos ser parte. Son muy buenos compañeros, nos ayudan y nos hacen sentir en casa. Estamos cumpliendo un sueño", mencionaron los flamantes becarios de la Camerata, donde también se nombró como becaria senior a la docente Cecilia Pérez, quien se sumó como violoncellista con una beca de $40 mil.



"Lo interesante es que, de alguna manera, la Orquesta Escuela comienza a ser semillero de la Camerata. La incorporación de estos chicos constituye un ejemplo para el resto haciendo ver que la música es un salida laboral", reflexionó Jorge Rodrigo, presidente de la Fundación Orquesta Escuela que a los núcleos de Rawson, Capital, Sarmiento y San Martín, agregó otro en Albardón en 2021 inspirado en el festival solidario musical Por Vos, organizado por el programa A todo o nada, de LV5 Radio Sarmiento, realizado en ese departamento en 2019.





Dato

Hoy a las 20.30, el concierto será en el ciclo Música en los jardines del TB (Las Heras 430 sur), con la voz de Florencia Rodríguez. La velada ofrecerá un abanico de canciones de autores argentinos como Malambo, de Alberto Ginastera; composiciones de Astor Piazzolla, Gustavo Cerati, Fito Páez y Lito Nebbia con su Sólo se trata de vivir. Y no faltará el sello local con temas de Saúl Quiroga, entre otros. También se interpretarán obras clásicas. A las 22, se proyectará la ópera tango María de Buenos Aires. Gratis