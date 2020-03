A medida que pasan las horas la pandemia del Covid-19 sigue extendiéndose, sus efectos impactan de manera profunda en todos los aspectos, incluida la vida social y cultural. En ese terreno, los que sienten las medidas restrictivas de prevención son los artistas independientes, quienes deben cancelar sus espectáculos. Y a la par los productores encargados de traer a las figuras, sean nacionales o internacionales. San Juan no es ajeno al fenómeno. Hugo De Bernardo hijo, Ariel Videla, Jhonny Castro, Fernando Heredia y Adrián Messina, reconocidos gestores de espectáculos en la provincia, dialogaron con DIARIO DE CUYO sobre esta realidad y cómo deben hacerle frente a este parate excepcional por tiempo indeterminado.



En tiempos del coronavirus, los productores navegan en un mar de incertidumbres: "Hasta el momento, no teníamos nada organizado para estos días, porque nosotros empezamos el calendario desde abril y mayo, pero seguramente, deberemos esperar como mínimo dos meses más y ver cómo se normalizará todo", dijo Ariel Videla, quien organiza anualmente recitales de bandas de rock nacionales y espectáculos para el público infantil entre otros eventos. "Desde 2019, que venimos teniendo un año complicado, con mucha incertidumbre económica por el precio del dólar, ya que nos perjudicaba el aumento de precio de los tickets y los costos de todos los servicios. Pero ahora, la mayoría de las producciones se volcarán a partir del segundo semestre. Esto les sucederá a todos. Desde Lollapalooza hasta el mínimo recital de cualquier ciudad. Mientras tanto, estaremos expectantes, porque se paraliza todo y viendo cómo se resuelve día a día esta crisis". De Bernardo hijo, por su parte, tuvo que cancelar a último momento el show del DJ internacional Yotto (que estaba previsto para el 3 de abril), pese a ello, tiene la esperanza de sostener a Don Osvaldo en mayo (jueves 21 y sábado 23). Sin embargo, está pendiente de cualquier cambio, ya que -por ejemplo- el ex Callejeros tuvo que suspender su compromiso en Neuquén indefinidamente. "Todos los servicios asociados a los espectáculos están paralizados y sin funciones. Algo similar lo vivimos en el 2009 con la Gripe A, cuando tuvimos que reprogramar los recitales. Lo que está sucediendo ahora es de una escala mucho mayor", dijo el propietario de Hugo Espectáculos, que ante la emergencia sanitaria, no sumará nuevos eventos puesto que le resulta imposible poder planificar a corto y mediano plazo. "Este es un rubro que tiene siempre sus riesgos, no podemos trabajar y no sabemos cómo continuar. Para organizar algo habrá que esperar hasta octubre o diciembre", añadió.



En el medio, Fernando Heredia, propietario de Luna Morena, tenía todo listo para hacer subir a la Sala del Sol al cuartetero Facu Gutiérrez este fin de semana, pero a pocas horas de la función, tomó la decisión de cancelarlo: "Reprogramaremos cuando la situación se resuelva. La sufrimos cuando fue el caso de la Gripe A, pero bueno, no veo mal que tengamos que parar por unas semanas. Más cuando se trata de un problema mundial, no es joda, esto nos supera y da miedo. Debemos cooperar para que los organismos de salud y de gobierno tomen todos los recaudos. Que paremos por unas semanas, no nos va a destruir", expresó.



Al igual que Heredia, Messina, conocido productor en los festivales departamentales, tuvo que cancelar el recital de Sergio Galleguillo en Rivadavia y el de Los Palmeras en Jáchal. Hasta nuevo aviso, deberá coordinar con los artistas las fechas de reposición: "No sabemos para cuándo reprogramaremos estos shows. En cuanto a lo laboral, estaremos sin trabajar por tiempo indefinido", manifestó. Messina detalló que para contratar a un artista nacional (varía según la figura) se debe partir de un rango de $900 mil a 4 millones; y esto implica movilizar un importante infraestructura de no menos de 100 personas, con todo lo que implica en gastos de traslados, hospedajes, técnica, seguridad, etc. Y por otro lado, se necesitan mínimo cuatro meses de anticipación para armar la grilla y realizar la contratación en una fecha indicada. "El problema del virus y la suspensión de todas las actividades culturales nos compromete mucho en lo financiero, tampoco podemos compensar con nuevos eventos a futuro. Estamos con mucha incertidumbre, pero debemos combatir este virus. Aunque nos perjudica en lo económico, tenemos que ser conscientes de lo que pasa en todo el mundo y hay que tratar de ser precavido", se explayó.



Por último, Jhonny Castro, de JC Producciones, no sólo tenía armada una grilla para marzo y abril en San Juan, eran las giras regionales de varios números musicales como Zona Ganjah, Pity Fernández, María Creuza, Los Espíritus y Javier Parisi. Todos serán reprogramados sin fecha confirmada: "Desgraciadamente en lo laboral estamos parados, pero lo primero está la salud y las familias que debemos tomar la prevenciones necesarias para que no haya contagios del virus en San Juan. Somos productores independientes que estaremos sin actividad por varios meses. Pero le ponemos el hombro y creemos que hay que hacer un esfuerzo entre todos", comentó el empresario. Y agregó: "Este golpe es fuerte, aguantamos como pudimos en 2019, este problema nos excede, son muchas las familias afectadas y que estarán a la espera de una pronta solución, pero la salud de todos es lo prioritario ahora".



La Sala del Sol, vacía. Es uno de los habituales escenarios para recibir artistas nacionales. En marzo y abril, es el tiempo de arranque de las temporadas de recitales y espectáculos en espacios cerrados para varios productores sanjuaninos. La cancelación de los shows por la pandemia, resultó en un duro golpe a la actividad. (Foto)

