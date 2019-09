Bien es sabido que Hollywood es demandante a nivel imagen, sobre todo para las actrices, que luchan contra reloj por mantenerse jóvenes y hermosas. Y este mandato no ayudó para nada a la bella Gwyneth Paltrow, quien supo confesar que uno de sus máximos temores era envejecer. Y "era", así en pasado, porque afortunadamente contó que supo vencerlo. No se sabe si fue a tono con este rollo que Gwyneth lanzó su línea de belleza y bienestar y se convirtió en una verdadera gurú del tema; pero lo cierto es que aunque gusta verse bien, ya dejó de ser una obsesión rayana en la fobia.



A punto de cumplir 47 años -el 27 de septiembre- la actriz y cantante estadounidense -que ganó un Oscar y un Globo de Oro por su interpretación en Shakespeare enamorado- explicó que siempre se sintió "bastante cosificada". "Como si los demás sólo me definieran por mi físico, algo que metes en una caja y te lo llevas a casa. Y eso ha provocado que durante muchos años me haya preguntado qué iba a pasar conmigo cuando me hiciera mayor (...) Me refiero a cuando empiezas a tener arrugas, cuando se acerca la menopausia y todo eso que en teoría te hace menos bella y menos atractiva", dijo. Pero fue ella misma quien encontró la respuesta: aceptar las reglas de la vida. "Afortunadamente llegas a un punto en el que de alguna manera empieza a desvanecerse tu preocupación por la pulcritud y empieza a florecer tu belleza interior. Es un cambio muy divertido", sostuvo.

LOOKS

Una belleza clásica, podría definirse a Gwyneth. Ejemplo es cómo luce su cabello, que no ha cambiado más allá de un corte tranquilo o una leve variación de su rubio.